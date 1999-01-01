Цифровому телевидению Курской области - 9 лет
На этой неделе Курский филиал РТРС отметил девятую годовщину запуска первых цифровых передатчиков сети эфирного телевизионного вещания.
Следует напомнить, что сеть ЦЭТВ Курской области строилась как пилотный проект одной из первых в России. В 2009 году параллельно аналоговому вещанию включены первые 15 цифровых передатчиков в стандарте DVB-T и охватом до 98% населения региона. Затем со строительством дополнительных объектов охват населения пакетом РТРС-1 был доведен до 98,29 %, а сам мультиплекс переведен на новый стандарт DVB-T2.
С декабря 2017 года второй мультиплекс доступен на всей территории Курской области. Телезрители Курской области по достоинству оценили преимущества цифровых технологий. Впереди у филиала ответственный этап - полный переход на цифровой формат вещания.
29 Июн 2018, Комитет информации и печати Курской области / Курская область
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