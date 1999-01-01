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Чукотка получила деньги на строительство моста через реку Пучевеем

Янв 9
Москва Центральный федеральный округ
Чукотка получила деньги на строительство моста через реку Пучевеем

Из федерального бюджета выделено 796,5 млн рублей на строительство на автомобильной дороге Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь мостового перехода протяжённостью 2,27 км, который необходим для обеспечения автомобильного сообщения между портом Певек и месторождениями Баимской рудной зоны.
Строительство моста началось в 2017 году, в 2018-м на объекте выполнены основные работы по устройству земляного полотна, закуплены и доставлены необходимые стройматериалы. Вести в эксплуатацию мостовой переход на автодороге, которая обеспечит связь между морскими портами Певек, Эгвекинот, Анадырь, планируется в 2020 году.

В результате реализации этого инвестиционного проекта будут снижены затраты, связанных с доставкой жизненно важных для региона грузов - топлива, товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения.

По словам начальника окружного управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Андрея Быкова, освоение месторождений Баимской рудной зоны обеспечит ускоренное социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа, принесёт дополнительные инвестиции, а также увеличит налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты.

Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на Чукотке началось в 2011 году. За это время введено в эксплуатацию 130 километров, в том числе один мостовой переход. В 2019 году планируется завершить строительство еще двух мостовых переходов.

Чукотский автономный округ, Дальневосточный федеральный округ



 
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