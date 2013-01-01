Чужие и свои: какие зарубежные технологии укоренили в России, а каким создали альтернативу?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях в российских регионах.

Применяя отечественные разработки и комплектующие, на российских верфях строят атомные ледоколы для Арктики и нефтяные платформы для Каспия.

1.В Санкт-Петербург на Балтийские верфи доставили второй реактор установки «РИТМ-200» для ледокола нового поколения «Урал», а в Госуниверситете морского и речного флота открыли первый в мире «Центр морских арктических компетенций».

2.В Астраханской области дали старт освоению Ракушечного нефтегазоконденсатного месторождения на шельфе Каспийского моря и строительству ледостойкой платформы на Астраханском судостроительном заводе.

3.В Москве наладили серийное производство инкубаторов для хранения донорских тромбоцитов, созданных «ИМЦ Концерна «Вега» совместно с российским разработчиком медтехники АО «Энерго».

4.В Тверской области достроили и отправили на испытания новую модель электропоезда «Иволга». Электрички, разработанные в России и на 90 процентов собранные из российских комплектующих, предназначены для пассажирских перевозок на «Московских центральных диаметрах».

Российские разработчики не просто создают свои технологии, но и стремятся конкурировать с зарубежными.

5.В IT-кластере «Сколково» создали альтернативу Google Pay - компания CardsMobile запускает первый российский сервис «Кошелек Pay» для бесконтактных платежей с мобильных устройств

Технологии для управления «умными городами» и различными цифровыми системами будут создавать российские «айтишники».

6.В Воронеже открылся Центр развития технологий искусственного интеллекта, созданный концерном «Созвездие» и Воронежским государственным университетом.

Три крупнейших мировых компании с американскими, французскими и швейцарскими «корнями» запустили предприятия, построенные в России.

7.В Калужской области TOTAL открыл свое первое в России производство автомобильных и промышленных масел.

8.В Санкт-Петербурге Novartis запустил производство новейшего препарата для лечения сахарного диабета второго типа.

9.В Волгоградской области открылся маслоэкстракционный завод компании «Cargill».

Российским компаниям тоже есть, что предложить зарубежным партнерам.

10.Из Хабаровского края в Новую Зеландию прибыла первая партия каменной ваты, выпущенной предприятием «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», которое работает на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Хабаровск».

Еще больше о достижениях в российских регионах вы сможете прочитать в нашей рубрике «Узнай, страна!»