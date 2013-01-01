Черноморские дельфины переедут на ПМЖ в Грозный



В столице Чеченской Республики готовятся к открытию первого на Северном Кавказе дельфинария.

Грозненский дельфинарий возведен на берегу Чернореченского водохранилища. На площади более 315 тыс. кв. м расположились пять бассейнов для дельфинов и ластоногих, лечебно-оздоровительная клиника для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, большой детский городок с игровыми площадками, динопарком, детской железной дорогой, развлекательный парк аттракционов, пруд с рестораном на воде, фонтан, конный парк, зоны отдыха, где семьи могут организовывать пикники.

Гости дельфинария смогут также посетить этно-деревню с различными домашними животными. Для иногородних предусмотрены 15 комфортных семейных гостиничных номеров.

"На юге России нет другого такого комплекса, предназначенного для семейного досуга. Реализация этого инвестиционного проекта стало возможным благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову, который придаёт большое значение созданию самых благоприятных условий для отдыха как жителей так и гостей республики», - подчеркнул мэр Грозного Муслим Хучиев на совещании по подготовке к открытию дельфинария в мае, которое должно стать грандиозным праздником.

Он отметил, что запуск этого уникального объекта позволит создать более трехсот рабочих мест для жителей Грозного и других районов Чечни.

По данным региональных властей в этом году Чеченская Республика планирует принять около 150 тысяч туристов.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ