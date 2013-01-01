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Через шесть лет Новгородская область на 75% увеличит объёмы несырьевого экспорта

Дек 21
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
Через шесть лет Новгородская область на 75% увеличит объёмы несырьевого экспорта
Регион делает ставку на продвижение за рубежом промышленных и сельскохозяйственных товаров, туристских услуг и продукции малого бизнеса.

20 декабря в областном правительстве в рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата министр инвестиционной политики Владимир Куимов рассказал о перспективах развития экспорта и представил структуру поддержки внешнеэкономической деятельности новгородских предприятий.

По словам главы ведомства, регион делает ставку на развитии экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий, сельскохозяйственного сектора и продвижение за рубежом туристских услуг.

- Основываясь на данных Аналитического центра при Правительстве РФ и аналитике данных экспортной деятельности региона за последние три года, определено, что к концу 2024 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Новгородской области увеличится примерно на 75% и составит 1794 млн долл. Число экспортеров за шесть лет со 196 возрастет до 254, - привел данные Владимир Куимов.

Достижению амбициозных целей способствует реализация региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Владимир Куимов отметил, что в ее разработке приняли участие министерство инвестиционной политики Новгородской области, региональные министерства сельского хозяйства и промышленности и торговли Новгородской области.

по материалам Министерства инвестиционной политики

фото пресс-служба Правительства Новгородской области



 
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