Частные инвесторы построят ледовую арену для жителей Щадринска



В Курганской обрасти заложили капсулу в фундамент строительства современного спорткомплекса для занятий зимними видами спорта

Все расходы по строительству берет на себя частный инвестор - группа компаний УГМК, в которую входит АО «Шадринский автоагрегатный завод». Будет построен спортивный комплекс площадью более трех тысяч квадратных метров. В нем будет создана площадка размером 60 на 30 метров с искусственным льдом и вся инфраструктура, необходимая для занятий фигурным катанием и тренировок хоккейных команд. Арена будет оснащена машиной для заливки льда, современными системами заморозки льда и вентиляции. На катке смогут заниматься одновременно до 50 человек.

Возведение этого спортивного объекта - часть плана по реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного три года назад между правительством Курганской области и Уральской горно-металлургической компанией. Проектом ледовой арены занимается фирма, имеющая опыт проектирования аналогичных объектов в соседней Свердловской области.

«Через год в Щадринске рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Парус» появится прекрасная ледовая арена. Я выражаю благодарность руководству горно-металлургической компании и руководству Шадринского автоагрегатного завода, которое непосредственно будет контролировать строительство, - подчеркнул губернатор Курганской области Алексей Кокорин, - Убежден, что с вводом в эксплуатацию этого ледового дворца потенциал наших хоккеистов, фигуристов и всех тех, кто ведет здоровый образ жизни, значительно возрастет».

В новом спорткомплексе планируется проводить тренировки, детские и взрослые соревнования городского уровня по хоккею с шайбой и по фигурному катанию. Также здесь будут проходить и массовые катания для жителей Шадринска, Шадринского района и близлежащих городов региона

Курганская область, Уральский федеральный округ