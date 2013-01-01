Частные инвесторы построят ледовую арену для жителей Щадринска
В Курганской обрасти заложили капсулу в фундамент строительства современного спорткомплекса для занятий зимними видами спорта
Возведение этого спортивного объекта - часть плана по реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного три года назад между правительством Курганской области и Уральской горно-металлургической компанией. Проектом ледовой арены занимается фирма, имеющая опыт проектирования аналогичных объектов в соседней Свердловской области.
«Через год в Щадринске рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Парус» появится прекрасная ледовая арена. Я выражаю благодарность руководству горно-металлургической компании и руководству Шадринского автоагрегатного завода, которое непосредственно будет контролировать строительство, - подчеркнул губернатор Курганской области Алексей Кокорин, - Убежден, что с вводом в эксплуатацию этого ледового дворца потенциал наших хоккеистов, фигуристов и всех тех, кто ведет здоровый образ жизни, значительно возрастет».
В новом спорткомплексе планируется проводить тренировки, детские и взрослые соревнования городского уровня по хоккею с шайбой и по фигурному катанию. Также здесь будут проходить и массовые катания для жителей Шадринска, Шадринского района и близлежащих городов региона
Курганская область, Уральский федеральный округ
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