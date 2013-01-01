C начала 2019 года Ивэнерго подключил более 500 новых потребителей



«Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» подвел итоги работы по технологическому присоединению (ТП) новых потребителей за первое полугодие 2019 года. Всего в течение шести месяцев предприятие исполнило 508 договоров ТП общей мощностью более 13,8 МВт.

«Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» подвел итоги работы по технологическому присоединению (ТП) новых потребителей за первое полугодие 2019 года. Всего в течение шести месяцев предприятие исполнило 508 договоров ТП общей мощностью более 13,8 МВт.

В период с января по июнь 2019 года новые электрические мощности получили 5 предприятий и производств, 12 объектов агропромышленного комплекса, 2 учреждения образования и здравоохранения, 35 объектов малого и среднего бизнеса, 32 объекта коммунальной инфраструктуры (уличное освещение) и др. Кроме того, исполнено 402 договора в сфере индивидуального жилищного строительства.

С начала 2019 года специалисты «Ивэнерго» присоединили к сетям такие значимые для региона объекты, как: производственные помещения ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр» и ООО «Руспласт» в Ивановском районе, КТП для электроснабжения ООО «Палехская мануфактура», здание АО «Ивановское» по племенной работе» в деревне Лебяжий Луг Ивановского района, свиноферму «Славянка» в деревне Иванково Фурмановского района, мусороперегрузочную станцию в селе Мыт Пестяковского района, комплекс очистных сооружений в городе Плес.

«В последние годы, благодаря ряду проведенных в компании мероприятий, процедура технологического присоединения в Ивановской области стала проще и доступней, развиваются интерактивные сервисы, набирает популярность услуга сопровождения ТП «под ключ». Потребителю сейчас практически не нужно выходить из дома для того, чтобы подать заявку на подключение к электросетям. Все делается через Интернет - на сайте компании», - отметил и.о. заместителя генерального директора - директора «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» Алексей Васильев.

Напомним, направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения можно в личном кабинете на сайте «Россети Центр и Приволжье» http://www.mrsk-cp.ru и на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/.

Получить информацию о технологическом присоединении объектов к сетям энергокомпании можно также по бесплатному номеру Контакт-центра: 8-800-100-33-00 или по следующим телефонам: (4932) 26-88-88 в г. Иваново, (49343) 41-555 в г. Тейково, (49331) 3-08-58 в г. Кинешма.