Браконьерские сети, или кто защитит отечественную продукцию

Мнение:

Председатель подкомитета ТПП РФ по развитию

рыбохозяйственного комплекса России

Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса

Виктор Кирочкини

На прошедшем недавно в «Экспоцентре» форуме «Меняя качество жизни» (он проводился в рамках проекта ТПП РФ «АГРО «За качество!» столкнулись два течения.

Представители сетевых компаний розничной торговли очень активно и настойчиво оперировали данными об эффективности своих сетевых систем контроля и аудита качества продукции, пытаясь противодействовать предложению остальных участников форума создать национальную систему управления качеством.

Чуть-чуть предыстории.

На этом направлении дискуссия идет очень острая. Хочу напомнить в связи с этим, что и поныне актуально постановление Правительства РФ от 07.08.2014г. №778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Указ требовал от профильных министерств и ведомств в оперативном порядке, обеспечить:

- «... недопущение ускорения роста цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие»;

- «...выполнение ежедневного оперативного мониторинга и контроля за состоянием соответствующих рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия…»;

- «…разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на увеличение предложения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с целью недопущения роста цен…»;

- «…с участием объединений торговых сетей и торговых организаций обеспечить координацию деятельности в целях сдерживания роста цен...».

Как часто у нас бывает, НИ ОДНО из поручений, кроме последнего из упомянутых выше, не было выполнено.

А цель-то была благая и правильная: не допустить снижения уровня жизни населения, сохранить доступность, для людей, в первую очередь, хлеба, молока, мясных и рыбных продуктов.

Что же касается поручения обеспечить с участием объединений торговых сетей и торговых организаций координацию деятельности для сдерживания роста цен, то тут представители сетевых компаний розничной торговли отреагировали мгновенно. Не особо желая допустить к прилавкам отечественного производителя взамен привычного иностранного, они стали устанавливать такие «сдерживающие цены» на продукцию отечественного производителя, что они оказались значительно ниже даже самой себестоимости товаров.

Как верно подметила модератор форума вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова: «Бездумное наращивание контрольных и репрессивных процедур может задавить любой бизнес». Это, собственно, и произошло с отечественным производителем продукции – репрессивной ценовой политикой ему был практически полностью перекрыт доступ на прилавки сетевых магазинов, да и товаров-то из-за вала западных дешевых поставок производилось у нас тогда не так-то много.

Нет худа без добра

Впрочем, введенные в 2014 году против Росси санкции уже спустя 2-3 года показали значительную возможность агропромышленного комплекса обходиться собственным внутренним ресурсом, и к 2017 году показатели по производству свинины, птицы, говядины, молока, зерна, а также овощного и фруктового сегментов, были уже достаточными для удовлетворения внутреннего рынка России.

И соответственно, качественная и пользующаяся большим спросом населения страны продукция отечественных производителей, не уступающая импортным аналогам, стала создавать достойную конкуренцию иностранной продукции на полках иностранных сетевых магазинов, у которых не было никакой заинтересованности в реализации российской продукции.

Сократить наше?

Следовательно, для сокращения объёма отечественной продукции, претендующей на равноправное размещение на прилавках сетевых магазинов, необходимо было сократить число предприятий, выпускающих данную продукцию. В материале РБК «Мясо-молочное скотство» от 8 декабря 2017 года, было сообщено: «Число отозванных властями деклараций на производство мясных и молочных продуктов за два года выросло почти в 30 раз». Такие данные Россельхознадзор представил по запросу РБК.

Для справки: Декларация о соответствии - очень важный документ, в котором производитель удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует требованиям нормативных документов, и её отзыв означает одно: остановку производства.

Особо стоит подчеркнуть: в 2015 году было отозвано лишь 30, в 2016 - 370, а уже в 2017 году к концу ноября - 846 деклараций о соответствии!

А что же в 2015 году так мало было отзывов?! Как говорит пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, до 2015 года Россельхознадзор не применял эту меру административного воздействия, но был вынужден прибегнуть к ней, возможно, потому, что наша пищевая индустрия становилась на ноги за счет собственного сырья, что не могло не раздражать наших иностранных конкурентов по реализации на территории России своей продукции. Что интересно, количество остановленных отечественных производств из-за отзыва декларации о соответствии за период «санкционного противостояния» практически прямо пропорционально росту количества иностранных сетей на территории России.

Следует обратить внимание, как руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в упомянутой статье указывает на «естественную» (в кавычках) активную работу Россельхознадзора на внутреннем рынке. И все это происходит, продолжает дальше Сергей Юшин, на фоне снижения импортных поставок и роста внутреннего производства.

Позволим себе отметить, что рост внутреннего производства, не надо понимать как доминирующее заполнение полок иностранных сетей отечественной продукцией. То есть, все наоборот: сети не устраивает наличие и проникновение к ним на прилавки продукции отечественного производителя. Задача сетей – загрузить свои полки продукцией по национальной принадлежности данной торговой точки, то есть – импортной продукцией!

А ячейки данных сетей настолько огромных размеров, что отечественная продукция ну, никак не попадается в эти браконьерские сети, откуда путь лежит на полку магазина. Это не мешает, однако, запутываться в этих сетях и рогами, и копытами суррогатной иноземной биопродукции с ГМО – комплектующими!

Значит, помимо сокращения предприятий пищевой отрасли, помимо контрольно - надзорных репрессий против отечественного производителя надо еще ему создать невыносимые условия – требовать значительного снижения цен на поставляемую продукцию, отмечает Сергей Юшин.

А также создать для российского потребителя ощущение дефицита «хорошего импортного» продовольствия, подорвать имидж российской продовольственной продукции в глазах россиян, чем, собственно, и можно объяснить появление данного материала на страницах РБК, а торчащие из опубликованного материала до боли знакомые уши очень хорошо определяют данное ведомство как главного борца с отечественной продукцией и её дискредитации в глазах россиян.

В заключение материала «Мясо-молочное скотство» авторы сообщают, со ссылкой на заместителя директора Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской Академии Наук Станислава Горбатова, что количество фальсификата в пищевой продукции не превышает семи процентов.

Со своей стороны добавим, что современные мясо-молочные перерабатывающие предприятия представляют собой высокотехнологичные производственные цеха с использованием самых современных достижений в технике и технологии, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов при строгом соблюдении технологической дисциплины. А сертификация предприятий по международной системе контроля качества ISO 22000 и ХАССП позволяет выпускать продукцию соответствующую европейским стандартам качества, настолько качественную и востребованную продукцию, что даже ее незначительное размещение на полках иностранных сетей, вызывает панику и неподдельный ужас хозяев торговых сетей, опускающихся до уровня ценовой дискриминации отечественного продовольственного товара.

Так и хочется еще раз спросить: кто же все-таки, в нашем Отечестве защитит отечественные продукты?!

Для справки:

Иностранные торговые сети в России

1.«Ашан» (Франция),

2.«О'кей» (Люксембург),

3. «Пятёрочка» (Нидерланды),

4. «Перекресток» (Нидерланды),

5. «Карусель» (Нидерланды),

6. «Metro Cash&Carry» (Германия),

7. «Лента» (Брит. Вирг. острова),

8. «Глобус» (Кипр),

9. «Билла» (Австрия),

10. «Зельгрос» (Германия),

11. «Leroy Merlin» (Франция),

12. «Магнит» (Кипр офшор Lavreno Ltd.),

13. «Копейка» (Нидерланды),

14. «Мы» (Нидерланды),

15.«Меркадо суперцентр» (Нидерланды), 16. «Корзинка» (Нидерланды»,

17. «Патэрсон» (нидерланды),

18. «Народный» (Нидерланды),

19. «Симбирка» (Нидерланды),

20. «Провиант» (Нидерланды),

21. «Ярмарка» (Нидерланды),

22. «Тройка» (Нидерланды),

23. «Семья» (Нидерланды),

24. «Экономная семья» (Нидерланды),

25. «Мир продуктов» (Нидерланды),

26. «А5» (Нидерланды),

27. «Spar» (Нидерланды),

28. «Универсам» (Нидерланды),

29. «Тамерлан» (Нидерланды),

30. «Покупочка» (Нидерланды).

По состоянию на 2017 год.