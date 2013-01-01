Более 270 млн рублей направит в текущем году в Курской области ПАО «Квадра» на техмодернизацию

Работы уже начались и будут завершены в сентябре. Особое внимание будет уделено выявленным после проведения испытаний проблемным участникам сетей, расположенным на улицах Красной Армии, Энгельса, Володарского, Светлая, 50 лет Октября, а также проспекте Дружбы. Ремонтные работы проводятся с применением износостойких труб в пенополиуретановой изоляции, срок службы которых достигает 50 лет

- Компания нацелена на обеспечение надежности и бесперебойности работы сетей, снижение коэффициента аварийности, - отметил управляющий директор курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.

Также совет обсудил работу системы ГИС ЖКХ. Благодаря ей оплатить коммунальные услуги стало проще. Система заработала в штатном режиме в Курской области, как и по всей стране, с 1 января 2018 года. И сейчас любой пользователь, зарегистрированный на портале «Госуслуги», имеет возможность не только получить достоверную информацию о деятельности коммунальных организаций, обратиться с жалобой в надзорный орган или получить консультацию, но и, не выходя из дома, получить и оплатить квитанцию за коммунальные услуги.

- За наполняемость сайта и достоверность информации отвечают муниципалитеты и коммунальные организации, за несвоевременную подачу сведений или ложные данные им грозят штрафы. Их сумма, в зависимости от нарушений, составляет до 200 тысяч рублей, - рассказала и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции по Курской области Ольга Нащекина. Она подчеркнула, что мониторинг работы системы ГИС ЖКХ в Курской области ведется на постоянной основе и нарушений пока не выявлено.