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Благодаря президентскому гранту в ЕАО более 200 человек получили навыки проектной работы

Окт 19
Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ
Благодаря президентскому гранту в ЕАО более 200 человек получили навыки проектной работы
Подведены итоги реализации проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса».

В 2017 году проект областной Педагогической ассоциации получил президентский грант в размере около 500 тыс. руб. Целевыми группами проекта стали руководители, педагоги, школьники и студенты образовательных учреждений общего и профессионального образования. Их обучили навыкам ведения бизнеса и проектной работе в современных экономических условиях.

Как рассказала руководитель общественной организации «Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области» Татьяна Файн, в целом прошли обучение более 200 человек – 48 руководителей, 73 педагога и более 90 школьников и студентов.

- Важнейшей задачей проекта являлась разработка дополнительных образовательных программ, в том числе программы повышения квалификации «Управленческие ресурсы по организации проектной работы и ведения бизнеса у обучающихся и студентов», «Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и бизнеса для обучающихся и студентов» и дополнительная общеобразовательная программа для школьников и студентов СПО «Основы проектной работы и организации бизнеса». Они прошли внутреннюю экспертизу и внешнее рецензирование, апробированы и могут применяться в школах, учреждениях профессионального и дополнительного образования. Программы и сформированные слушателями учебные проектные предложения выложены в открытый доступ в интернете, – подчеркнула Татьяна Файн.

В ходе обучения использовались активные и интерактивные формы работы, проводились практикумы и тренинги с участием представителей регионального бизнес-сообщества, круглые столы с региональными бизнес-лидерами и со специалистами в сфере проектного управления, мастер-классы и творческие мастерские от успешных педагогических работников. Полученные навыки помогут слушателям в написании инвестиционных предложений, социальных проектов, заявок на гранты и т.д.

Итоги реализации проекта подвели на межрегиональной научно- методической конференции "Проектная работа, бизнес и предпринимательство как механизмы интеграции молодёжи в современную экономику" с участием представителей органов власти, педагогического и научного сообщества, институтов поддержки бизнеса.

Партнерами проекта являются управление по внутренней политике ЕАО и управление экономики правительства области, комитет образования ЕАО, областной институт повышения квалификации педагогических работников, Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО».

Напомним, в 2017 году победителями конкурса президентских грантов стали 3 проекта из ЕАО: Федерация аэро-йоги выиграла грант на работу с детьми-инвалидами, также победителями стали областная Педагогическая ассоциация и региональная общественная организация «Наследие Еврейской автономной области». В настоящее время проходят независимую экспертизу заявки, поданные на 2-ой конкурс 2018 года. От ЕАО на получение президентских грантов претендуют 17 проектов.



 
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