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ИЗМИР

Бизнесмены из Южной Кореи приехали искать партнеров на Юге России

Апр 5
Москва Центральный федеральный округ
Бизнесмены из Южной Кореи приехали искать партнеров на Юге России

В Ростове-на-Дону 4-5 апреля прошел российско-корейский бизнес-форум, организованный правительством и Торгово-промышленной палатой Ростовской области.
Представители 14 южнокорейских компаний провели встречи и переговоры с руководителями предприятий Ростовской области.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ У Юн Гын, который возглавил бизнес-делегацию, подчеркнул , что этот форум проходит в «новой северной политики» его страны - политики, которая направлена на расширение экономического сотрудничества с Россией и с ее регионами. Было отмечено, что корейскую сторону интересуют различные направления взаимодействия с Ростовской областью, в первую очередь в сфере сельского хозяйства, в области высоких технологий и фармацевтики.

Корейским предпринимателям был представлен инвестиционный потенциал Ростовской области, которая входит в десятку лидеров по объему внешнеторгового оборота среди субъектов Российской Федерации.

Внешнеторговый оборот Ростовской области с Республикой Корея по итогам 2017 года составил почти 18 млн долларов США. И, по мнению обеих сторон, его можно существенно увеличить. Кроме того, Ростовская область готова предоставить площадки для реализации инвестиционных проектов .

Заместитель министра экономического развития области Евгений Мамичев подробно проинформировал корейских бизнесменов обо всех преференциях и формах поддержки для инвесторов в регионе. Он также отметил, что в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года была значительно улучшена инженерная и транспортная инфраструктура Ростовской области.

Корейские предприниматели уехали вполне удовлетворенными результатами бизнес -форума. Но многие обещали вернуться уже этим летом - 23 июня именно на стадионе «Ростов-Арена» будет играть в матче ЧМ-2018 сборная Республики Корея.

Ростовская область, Южный федеральный округ



 
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