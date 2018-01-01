Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде

Став резидентами бизнес-инкубатора они получат производственную площадку, налоговые льготы, юридическое и бухгалтерское сопровождение. Сегодня, 25 декабря, новый бизнес-инкубатор осмотрел губернатор Андрей Никитин.

«Это комфортная, очень интересная, необычная площадка, я думаю, что людям здесь будет удобно развивать бизнес. Инкубатор имеет хорошую перспективу. Им могут воспользоваться и те ребята, которые прошли со своими идеями для бизнеса программу «Ты - предприниматель». Здесь им окажут необходимую поддержку», - отметил глава региона.

Учредителем бизнес-инкубатора выступил ЗАО «Трест зелёного хозяйства». Общая площадь помещений составляет 299 квадратных метра. Места для потенциальных резидентов оборудованы необходимой офисной оргтехникой и обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети. Также на территории бизнес-инкубатора имеется переговорная комната.

Действующий резидент ООО «Ай топпер» занимает 32,5 квадратных метра. Компания производит изделия из фанеры для флористики, в том числе декоративные вставки в букет, ящики и кашпо для цветов. Для расширения числа резидентов руководство бизнес-инкубатора ведет переговоры с ООО «Даймонд Канвас», изготавливающем наборы алмазной мозаики, и крестьянско-фермерским хозяйством Виктора Остапенко, специализирующемся на выращивании тепличных саженцев.

«Сегодня у нас один действующий резидент, ещё двое оформляют документы. Думаю, с февраля будущего года мы включим их в список основных резидентов. Это начинающие компании, у которых есть понимание о бизнесе. Наша задача максимально развить их, дать хороший импульс. У компаний будет возможность работать три года в нашем инкубаторе, и мы должны их отпустить грамотными. В идеале – готовыми выйти на экспорт», - сказал директор бизнес-инкубатора Иван Буланушкин.

В планах руководства бизнес-инкубатора «Х10» создать флористический кластер. Также организация собирается осваивать зарубежные торговые площадки, развивать собственные направления и тренды во флористике.

Напомним, что 24 декабря в Великом Новгороде открылся первый технопарк. Резиденты технопарка и бизнес-инкубатора получают существенные преимущества. На пять лет компании полностью освобождены от налога на имущество. В тот же период резиденты могут платить 13,5% налога на прибыль вместо 17%. Также резиденты получают двухпроцентную ставку по упрощённой системе налогообложения.

"Агентство развития Новгородской области" оказывает всестороннюю поддержку инфраструктурам, а также ведёт подбор потенциальных резидентов. В начале 2019 года пройдут рабочие встречи по развитию обеих площадок.

© Пресс-центр Правительства Новгородской области, 2018 г.