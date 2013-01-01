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Биржевой рынок зерна открывает для тамбовских аграриев новые возможности

Апр 3
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Биржевой рынок зерна открывает для тамбовских аграриев новые возможности

В Тамбовской области состоялась конференция «Биржевой рынок зерна. Новые возможности для аграриев, переработчиков и экспортеров Тамбовской и Воронежской областей». Эксперты АПК обсудили возможности и перспективы развития биржевой торговли зерном в России, а также вопросы расширения географии поставок и закупок сельхозпродукции, снижения различных рисков, обеспечения качества товара.
В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.

В рамках работы конференции Сергей Лисовский отметил, что Тамбовская область - один из аграрных лидеров России. Он подчеркнул, что обсуждаемые сегодня вопросы создания организованной биржевой торговли как основополагающего принципа развития честной конкуренции на рынке зерна актуальны для России в целом.

- Ситуация на мировом рынке зерна сегодня сложная, - сказал Сергей Лисовский, - специалисты прогнозируют снижение экспорта зерновых культур в 2019 году примерно на 4 процента. Внутренний рынок зерна достаточно насыщен. По оценке специалистов, ожидается снижение цены на зерно с одновременным повышением ее себестоимости. Соответственно сельхозпроизводителям нужны новые технологические решения, например, такие как биржа зерна. Это позволит производителям зерновых культур продолжать эффективную работу даже в сложных рыночных условиях.

Биржа — это новый оперативный способ взаимодействия производителя-фермера и покупателя. Она дает возможность сельхозпроизводителю получить финансовые средства под обеспечение в виде зерна. По мнению специалистов, расширение биржевой торговли на рынке зерна будет способствовать и развитию всей отрасли сельского хозяйства. Ведь система способствует установлению прозрачной цены на сельхозпродукцию. Кроме того, в рамках такого взаимодействия весь рынок зерна также становится прозрачным и понятным для всех его участников.

- Эффективное развитие механизмов реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, в том числе развитие биржевой торговли зерном, имеют важное значение для Тамбовской области, - отметил вице-губернатор Сергей Иванов. – Ведь наш регион год от года демонстрирует серьёзные результаты в производстве сельхозпродукции. Так, по итогам 2018 года Тамбовская область входит в первую десятку регионов России по производству зерна, занимает восьмую позицию по производству подсолнечника, шестое место - по производству сои.



 
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