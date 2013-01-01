Безопасность наших детей превыше всего!

В Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах в связи с массовой рассылкой угроз о заложенных бомбах за последнее время эвакуировали несколько десятков средних школ и детских садов.

Президент СРО Ассоциация «Школа без опасности», эксперт Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Сергей Саминский комментирует состояние системы безопасности в учебных учреждениях России. Безопасность и охрану необходимо включить отдельной строкой в национальный проект «Образование» и финансировать целевыми средствами из федерального бюджета – считает эксперт ТПП РФ.

В российском законодательном поле выстроен основной скелет безопасности и охраны образовательных организаций – это два постановления Правительства России об антитеррористической защищенности, действующие в Министерстве просвещения РФ и в Министерстве науки и высшего образования РФ. Согласно данным документам образовательная организация в обязательном порядке должна нанять на охрану Федеральную службу войск национальной гвардии РФ (Росгвардию), в случае если это первая категория, либо частное охранное предприятие, если это вторая, третья и четвертая категории учреждений. Российское законодательство производит категорирование объектов, по которому должно осуществляться физическая охрана объектов и устанавливаться технические средства охраны.

Процедура заключения контрактов с ЧОП проходит по 44 -ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На практике, существует целый ряд недочетов, которые и приводят к серьезным проблемам и даже трагедиям. В частности, охранные предприятия осуществляют подбор персонала и установку техники в спешке, «чтобы выполнить требования Правительства». Этим объясняются наспех проведенные торги, нанятые недобросовестные и некомпетентные охранные предприятия и в итоге – низкий профессиональный уровень самих охранников, не готовых к принятию правильных решений в экстренных ситуациях.

С 2015 года в России существует профессия «работник по обеспечению охраны образовательных организаций». Это профессиональный стандарт, принятый Министерством труда РФ и носящий добровольный характер. Основное требование в нем – работник стационарного поста проходит профессиональную подготовку ежесменно в образовательной организации. При этом проверяется, не выгорел ли он профессионально и как только это происходит — его нужно убирать из образовательной организации. Чтобы охранная организация могла себе это позволить, требуется начальная максимальная цена контрактов, которая при закупках выставляется на конкурс, обеспечивающая всем сотрудникам выплату минимальной заработной платы по региону.

Выполнение данных мер требует федерального финансирования и официального закрепления в национальном проекте «Образование». Охранные предприятия не могут работать себе в убыток, должна быть прибыль, которую необходимо направлять на обучение и повышение квалификации сотрудников. Сейчас финансирование на охрану образовательных учреждений идет по остаточному принципу из регионального бюджета. И если в столичных городах Москве и Петербурге финансирование достойное, то в региональных городах достойным его назвать никак нельзя.

Хочу отметить главное – даже если провести все необходимые мероприятия по усилению охраны дошкольных и образовательных учреждений, можно будет только уменьшить количество экстренных случаев. Исключить их совсем невозможно, системой охраны невозможно заменить семью и общество в целом. Именно поэтому наша общая задача – обеспечить максимальную безопасность детей, которая превыше всего!