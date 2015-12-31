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Безопасность Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации

Мар 10
ТПП РФ
Безопасность Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации
«Только живая свежая пища может сделать человека

способным воспринимать и понимать истину»

Пифагор

Если кратко, то Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации гарантирует то что в развитых странах является естественным, основополагающим и первостепенным, а именно - полную физическую и экономическую доступность пищевых продуктов для своих граждан, необходимых для активного и здорового образа жизни, а также обеспеченное питание каждого человека, вне зависимости от его социального уровня и достатка. И добиться этого мы должны, используя полноценные, здоровые, поступающие в достаточном объеме и ассортименте пищевые отечественные продукты.

Утвержденная В.В. Путиным в январе текущего года новая Доктрина продовольственной безопасности России, уже более ответственно предусматривает финансовую доступность качественной пищевой продукции для населения, поскольку повышение качества жизни российских граждан за счет одного только продовольственного обеспечения невозможно!

В связи с этим нужно вспомнить Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", в котором отмечается, что стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения прежде всего за счет роста его доходов.

Поэтому сегодня простое наличие достаточного объема отечественных продуктов само по себе не является гарантией реализации доктрины. Хотя бы потому, что у населения нет финансовых возможностей для их приобретения.

С целью предупреждения возможных внутренних и внешних рисков новая Доктрина продовольственной безопасности, в первую очередь, предусматривает полную самообеспеченность нашей страны основными видами сельскохозяйственной продукции и повышение экономической доступности качественной пищевой продукции для всего населения. Это, без сомнения, важно. Однако слова так и останутся словами, до тех пор, пока у этого самое население не положит на дно своей потребительской корзины, помимо «..полной самообеспеченности нашей страны …» туго набитый кошелек.

Именно он станет гарантом безопасности Доктрины продовольственной безопасности, и, как следствие, гарантом активного и здорового образа жизни, а также полноценного питания каждого человека. Когда денег на еду будет хватать всем - вне зависимости от социального уровня и достатка, - тогда мы сможем говорить о реализации этого документа.

Таким образом, проведение в жизнь Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации целиком и полностью зависит от финансового благополучия граждан страны. Но его, к сожалению, мы сейчас не наблюдаем, подтверждением чего служат переполненные продуктовые полки магазинов и рынков и слишком тощие кошельки россиян.

Виктор Кирочкини,

Член Комитета ТПП РФ

по развитию агропромышленного комплекса

10 Мар 2020, ТПП РФ


 
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