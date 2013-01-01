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Базовая кафедра Дальневосточного государственного медицинского университета начинает работу в ЕАО

Окт 22
Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ
Базовая кафедра Дальневосточного государственного медицинского университета начинает работу в ЕАО
Первым стартует обучение 20 медицинских работников областной и детской областной больниц. Учеба пройдет 9-10 ноября, тема - «Основы и принципы бережливых технологий в здравоохранении». Медработников научат оценивать проблемные моменты деятельности лечебных учреждений с точки зрения создания удобства для пациентов, повышения качества оказываемых услуг, сокращения очередей и повышения эффективности работы.

Часть направлений бережливых технологий в регионе уже начала внедряться. На этажах здания областной поликлиники появилась навигация: размещены указатели, расписание приема кабинетов, на улице - световое информационное табло. Установлен пандус, новая входная группа, в конце октября будет подписан акт приемочных работ, и люди на инвалидной коляске смогут свободно попасть в больницу . Начал вестись отдельный прием граждан, желающих пройти флюорографическое обследование, чтобы они не сидели в общей очереди с больными. Также в областной поликлинике решается вопрос по переносу забора крови в другое, более подходящее место, и увеличению количества процедурных медсестер. Сейчас кабинет находится в узком коридоре, где постоянно наблюдается столпотворение. В планах - запустить электронную очередь на забор крови, которая будет отдельной от других видов медицинских услуг. Все это позволит уменьшить очередь, а люди будут получать услуги в комфортных условиях. Следующий шаг – организация поликлиники профосмотров в отдельном крыле, чтобы потоки больных и здоровых пациентов не пересекались. Также в перспективе будет решаться вопрос по переносу рентген-кабинета со второго этажа на первый.

Перечень циклов обучения медицинских работников областных учреждений здравоохранения, организацией которых займётся базовая кафедра, обсуждался сегодня на встрече руководителя областного здравоохранения Валерия Жукова с проректором Дальневосточного государственного медицинского университета Мариной Рзянкиной и директором института непрерывного профессионального образования и аккредитации Александром Дорофеевым.

Для организации работы базовой кафедры в настоящее время подготовлен договор между медицинским университетом и областной больницей об организации практической подготовки студентов и медработников.

- Более 100 студентов из нашего региона обучается в ДВГМУ по договорам целевого обучения. Основная цель базовой кафедры - подготовить все необходимое для их возврата в регион, а также организация циклов обучения врачей на месте, без выезда из области, в том числе дистанционно, - сказал Валерий Жуков.

Главный врач областной больницы Филипп Рябко отметил, что все условия для эффективной работы базовой кафедры в учреждении созданы, так как оно крайне заинтересовано в привлечении и сохранении медицинских кадров.

В областной больнице и в поликлинике выделены помещения для совместного использования с ДВГМУ, где будут проходить курсы повышения квалификации для медицинских работников, практическое обучение студентов, а также разместится проектный офис «Бережливой поликлиники».

Соглашение об открытии в ЕАО базовой кафедры Дальневосточного медицинского университета Минздрава РФ было подписано губернатором Александром Левинталем, Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и ректором Дальневосточного государственного медицинского университета Константином Жмеренецким в марте этого года. Главная цель - решение актуальных вопросов подготовки, трудоустройства и закрепления в ЕАО медицинских кадров, а также взаимодействие в научно-практической деятельности, аналитической, экспертной и образовательных сферах.



 
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