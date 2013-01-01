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ИЗМИР

«Байкал» вместо АН-2 будут выпускать на Улан-Удэнском авиационном заводе

Июн 11
Москва Центральный федеральный округ
«Байкал» вместо АН-2 будут выпускать на Улан-Удэнском авиационном заводе

В Республике Бурятия создают технопарк по выпуску высокотехнологичной продукции авиастроения и приборостроения
Улан-Удэнский авиазавод станет якорным резидентом нового технопарка и в первую очередь планирует организовать здесь производство легкого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС, а также других перспективных разработок холдинга «Вертолеты России».

О том, что этот проект будет обеспечен бюджетным финансированием, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время своего рабочего визита в Бурятию.

«Приняли сегодня окончательное решение по проекту небольшого самолета на замену парка АН-2. Мы договорились, что этот биплан ТВС-2ДТС будет называться «Байкал». Просто и понятно. Здесь цельнокомпозитный фюзеляж с использованием тех наработок, которые есть у производителей. Рассчитываю, что тот иностранный двигатель, который сегодня заложен, будет локализован и будет производиться в России. Таким образом, мы с одной стороны решим задачи импортозамещения, с другой – у этого самолета есть очень хороший экспортный потенциал. Мы обеспечим финансирование и запустим в серию этот проект», - подчеркнул Денис Мантуров.

Глава Минпромторга России отметил еще один перспективный проект Улан-Удэнского завода - вертолет VRT500, который был презентован на выставке HeliRussia-2018. Денис Мантуров заявил, что уже «окончательно определен облик реализации этого проекта».

«Мы сейчас входим в процедуру, чтобы попасть в бюджетное финансирование. Необходимо доводить до серийного образца опытный образец самолета, соответственно, надо пройти НИОКР, - отметил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, - Плюс оказана поддержка планов по развитию индустриального парка. Мы будем включать дополнительные производственные площади, будут соответствующие кооперации, распределение производства»,

На сегодняшний день для создания технопарка Правительство Бурятии выделило земельный участок площадью 17,5 га, прилегающий к территории Улан-Удэнского авиазавода . В ближайшее время будет сформировано техзадание по строительству первого этапа технопарка.

Республика Бурятия, Сибирский федеральный округ



 
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