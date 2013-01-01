Авиапарк Забайкальского края пополнился новым самолетом ТВС-2МС



Модернизированный самолет версии АН-2 будет использоваться для пассажирского авиасообщения с труднодоступными населенными пунктами региона.

По мере необходимости ТВС-2МС будут применять для нужд санитарной авиации, грузоперевозок, а также для авиапатрулирования лесов по лесопожарной обстановке. Именно таким и стал первый рейс воздушного судна по новому месту приписки в Забайкальском крае.

«После того как будут оборудованы взлетно-посадочные площадки в селах Кыра и Менза, самолет начнёт выполнять рейсы по новым регулярным маршрутам Чита - Кыра - Чита и Чита-Красный Чикой-Менза. Согласно утвержденным тарифам, билет будет стоить 2,5 тысячи рублей», - подчеркнул министр территориального развития региона Виктор Паздников.

Самолет был приобретен благодаря сотрудничеству региональной авиакомпании «Аэросервис» с «Русавиапромом» и лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг».

«ТВС-2МС — глубоко модернизированная версия легкого ближнемагистрального самолета Ан-2. Его разработка и производство налажены в Новосибирске. Для улучшения летно-технических характеристик произведена замена морально устаревшего поршневого двигателя на современный турбовинтовой двигатель, использующий авиационный керосин. В результате увеличивается межремонтный ресурс двигателя, независимость от наземных служб при техническом обслуживании и подготовке воздушного судна к полету, улучшаются температурные условия в салоне и кабине экипажа, - отметил представитель компания «Русавиапром» Алексей Крюков, - Самолет взлетает с грунтовых площадок длиной менее ста метров, а дальность полета с полной загрузкой увеличивается до 1,4 тысячи километров».

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова отметила, что правительство региона последовательно реализует политику обновления и пополнения забайкальского авиапарка, а новый самолет, позволяющий в комфортных условиях перевозить от 10 до 12 человек, будет выполнять социально значимые полеты на территории региона.

Забайкальский край, Сибирский федеральный округ