Андрей Спартак: Динамика экспорта неразрывно связана с конъюнктурой мирового рынка

Интервью Председателя Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности

Андрея Спартака

- Андрей Николаевич, добрый день. Расскажите пожалуйста, какие сейчас есть точки роста несырьевой продукции и услуг, и насколько успешно Россия продвигает свои экономические интересы на внешних рынках?

- Начну, наверное, с того, что недавно появились квартальные итоги развития экспорта в этом году, сейчас уже есть и за январь-апрель. После уверенного роста в 2017-2018 годах несырьевой неэнергетический экспорт немного снизился за первый квартал этого года. При этом общий экспорт показал небольшой рост.

Соответственно, возникла обеспокоенность – сумеем ли мы достичь целевых ориентиров, которые были поставлены президентом правительству по индикаторам несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году. Как я вижу, ситуация в течение года может измениться, а снижение в первые месяцы 2019 г. произошло на фоне высокой базы в начале 2018 года, когда имел место сильный рост. Думаю, возможности выполнения целевых показателей сохраняются, в целом по 2018 году получены внушительные результаты – значительно вырос несырьевой неэнергетический экспорт товаров и составил более 150 миллиардов долларов, поставки услуг достигли 65 миллиардов долларов. У нас сейчас экспорт стал существенно более разнообразным, диверсифицированным по продуктам и странам-партнерам, чем он был еще несколько лет назад. Это и благодаря государственной поддержке экспорта, и благодаря мерам промышленной политики, созданию новых мощностей, благодаря нашей торговой политике по снятию барьеров на внешних рынках. Какие точки роста? Очень хорошо идет продовольствия, в том числе в Восточную Азию и другие азиатские страны, в Северную Африку, на Ближний Восток. Неплохие перспективы по экспорту многих видов химической продукции, тех же химических полимеров, которые являются естественным продолжением цепочки переработки нашего углеводородного сырья. Хорошим спросом пользуется отечественная лесобумажная продукция. Все-таки Россия обладает более 20 процентами мировых лесонасаждений – наше естественное преимущество. В сфере машиностроения также появляются новые позиции, в том числе среди товаров народного потребления. Например, за последние годы заметно увеличился выпуск стиральных машин на экспорт, многих других машинно-технических потребительских товаров. Понятно, что это в том числе предприятия с иностранным капиталом, тем не менее, это наш экспорт. По услугам 2018 год показал неплохие результаты, особенно по экспорту туристических услуг. Это в большой степени за счет проведения чемпионата мира по футболу, но не только. Растет экспорт транспортных услуг. Существенная часть этого роста связана с увеличением доходов от международного транзита – и сухопутного, и воздушного. Здесь мы коммерциализируем естественные преимущества нашей огромной территории. Хорошие показатели по экспорту высокотехнологичных и интеллектуальных услуг. Прежде всего, это наши IT-услуги, компьютерные услуги и инжиниринговые услуги, которые основаны на использовании передового программного обеспечения, – в указанных областях мы очень даже конкурентоспособны. Отвечу на второй вопрос совсем коротко: насколько успешно мы продвигаем свои экономические интересы за рубежом. Хочу сказать только о том, что динамика нашего экспорта колеблется, случаются спады, но это в значительной степени связано с рыночной конъюнктурой, с движением цен на мировом рынке. А вот физические объемы экспорта, то есть поставки в натуральном выражении, в том числе несырьевых неэнергетических товаров, в последние годы устойчиво растут и опережают динамику увеличения международной торговли в целом. То есть физически Россия присутствует на мировом рынке значительно сильнее сейчас, чем 4 или 5 лет назад.

- А какую роль в этой работе играет комитет, который вы возглавляете?

- Наш комитет занимается всей проблематикой внешнеэкономической деятельности и интеграционной повесткой, но понятно, что в силу приоритетов, которые поставлены руководством страны, и объективно поставленных жизнью, мы много внимания уделяем развитию отечественного экспорта, механизмам его поддержки, совершенствованию регуляторики в экспортной сфере для снижения издержек экспортеров. И, на мой взгляд, очень важная задача комитета – это качественный мониторинг реализации программ и мероприятий в сфере поддержки экспорта, которые осуществляются различными ведомствами, в том числе и Российским экспортным центром; выявление слабых мест в сфере поддержки экспорта и подготовка предложений, каким образом эти «узкие» места ликвидировать. В основном речь идет о предложениях по совершенствованию регуляторики. В частности, нашим комитетом совместно с Департаментом международного сотрудничества ТПП были подготовлены предложения по совершенствованию экспортных субсидий, предоставляемых по линии РЭЦ, оптимизации применения нулевой ставки НДС при экспорте, по упрощению валютного контроля и целый ряд других предложений, важных с точки зрения облегчения и устранения избыточного регуляторного и административного прессинга на экспортеров. Другая важная составляющая нашей работы –обсуждение практических вопросов продвижения российского экспорта на рынки зарубежных государств. Или развитие экспортного потенциала конкретных сфер нашей экономики. Не так давно в этом году в связи с подготовкой саммита Россия-Африка обсуждали возможности увеличения нашего экспорта на рынки африканских стран, какие там барьеры существуют. Среди прочих поднимался вопрос, как можно использовать в российских интересах формирование в Африке Континентальной зоны свободной торговли с участием более 50 государств. Тем более, уже достаточное число государств ратифицировали это многостороннее соглашение о свободной торговле, и оно фактически вступило в силу. Что это даёт России? Как упрощение торговли на всём африканском континенте и снижение таможенных барьеров скажется на российском экспорте. Плюс мы недавно рассматривали участие России в международных транспортных коридорах для увеличения сухопутного транзита по маршрутам восток-запад и север-юг. То есть мы и регуляторикой занимаемся очень плотно, и в этом отношении поддерживаем инициативы РЭЦ, а также выдвигаем свои собственные инициативы, и практическими вопросами продвижения нашего экспорта либо в отраслевом разрезе, либо на конкретные страновые рынки

- Вы не раз уже упомянули Российский экспортный центр, это основной институт развития и продвижения экспорта, созданный государством. Насколько ваше взаимодействие с РЭЦ эффективно? И как оно выстраивается?

- Я бы сказал, что у нас очень плотное взаимодействие. Мы занимались поддержкой экспорта (я имею в виду и комитет, и Торгово-промышленную палату в целом) задолго до того, как был создан Российский экспортный центр, накопили большой опыт практической работы с экспортерами, и такой опыт может быть полезен всем, включая РЭЦ. Можно выделить следующие основные направления взаимодействия. Первое, опять же, это совместная работа по совершенствованию регуляторики, потому что Российский экспортный центр – мощная структура, но свои предложения по совершенствованию регуляторики РЭЦ в обязательном порядке должен согласовывать с сообществом предпринимателей. А система торгово-промышленных палат – самое массовое объединение предпринимателей в России, причём предпринимателей опытных, имеющих большой опыт внешнеэкономической работы. Поэтому здесь очень важный блок взаимодействия. Среди актуальных тем – отмена статьи 193 Уголовного кодекса, которая предполагает ответственность экспортера за неисполнение обязательств по репатриации валютной выручки, радикальное сокращение суммы штрафов за нерепатриацию валютной выручки, распространение нулевой ставки НДС на весь экспорт услуг. Раньше это была только определенная категория услуг, теперь для всего экспорта услуг, что означает существенное снижение издержек для экспортеров. И целый ряд других вопросов, включая упрощение применения режима переработки на таможенной территории (это когда мы импортные части и компоненты используем для производства экспортной продукции и получаем соответствующие налоговые вычеты). Второе направление взаимодействия, на котором бы я хотел остановиться, – это совместные мероприятия, привлечение экспертов Российского экспортного центра для обсуждения актуальных тем в нашем комитете. В октябре прошлого года мы обсуждали проблематику, очень непростую, с внедрением механизма «одного окна», в том числе как инструмента содействия экспортёрам. Причём мы пришли к общему мнению, что «одно окно» это не только внедрение цифровых технологий и объединение информационных ресурсов разных ведомств, но и, в первую очередь, кропотливая работа по оптимизации административных процедур, которые вынуждены выполнять экспортеры. Потому что если перечень административных процедур у вас не меняется и остается каким был, то «одно окно» мало чем поможет. А вот если вы будете параллельно и цифровые технологии внедрять, и улучшать межведомственное взаимодействие в цифровой сфере и обмен данными, и одновременно радикально сократите перечень необходимых административных процедур, для того чтобы вывезти товар, тогда это будет существенный прогресс. Мы вместе к этому подошли, и сейчас РЭЦ именно эту идеологию проводит. Я бы, наверное, ещё хотел сказать, что у нас есть совместные выездные мероприятия. Например, мы в ноябре прошлого года ездили в Калугу (Калуга – передовой регион, вы знаете, особенно с точки зрения привлечения инвестиций, поэтому их тема развития экспорта очень интересует) и там обсуждали вместе с РЭЦ и калужскими предпринимателями механизмы содействия региональным экспортерам. Российский экспортный центр представлял в Калуге свой проект по экспортному акселератору – фактически содействие с использованием различных внешних ресурсов выводу МСП на внешний рынок. У нас целый ряд совместных мероприятий с РЭЦ в плане обучения экспортеров тому, как использовать новые возможности в связи с совершенствованием регуляторики, упрощением процедур, какие перспективы это для них открывает. В апреле текущего года прошёл совместный вебинар Торгово-промышленной палаты и Российского экспортного центра по обучению и ознакомлению предприятий с новыми возможностями использования таможенного режима переработки на таможенной территории в целях экспорта продукции. Запланированы на июнь-июль ещё два вебинара по вопросам валютного контроля и использования новых инструментов поддержки экспорта предпринимателями. Это и корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и экспортный акселератор для МСП. Ещё одно направление – совместная работа в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и федеральных проектов, которые в него входят. Важный аспект – совместная подготовка изначальных вариантов национального проекта и федеральных проектов. Представители ТПП, комитета участвовали во всех стратегических сессиях, во всех проектных мастерских, которые организовывал Российский экспортный центр при подготовке соответствующих документов. Мы осуществляем мониторинг и экспертизу профильного нацпроекта и федеральных проектов, по ходу вносим предложения по их совершенствованию. Я в качестве руководителя комитета возглавляю экспертную группу по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Совместно работаем над реализацией инициатив в рамках курируемого РЭЦ федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». И ещё целый ряд направлений. Мы находимся в поиске, и я думаю, что с Российским экспортным центром у нас и общие цели, и хороший ресурс для расширения взаимодействия.

Пресс-служба ТПП РФ