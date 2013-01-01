Андрей Клычков встретился с руководителем ФАНО Михаилом Котюковым

Рабочая встреча состоялась в Федеральном агентстве научных организаций 5 апреля.

Стороны обсудили шаги по реализации Дорожной карты Соглашения о сотрудничестве между ФАНО России и Орловской областью, подписанного в феврале 2018 года. Оно направлено на развитие агропромышленного комплекса региона с привлечением инновационных разработок, создаваемых на базе имеющегося научно-технологического и инфраструктурного потенциала организаций, подведомственных Агентству.

«В Орловской области завершается создание Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Планируется, что он будет обеспечивать селекционным генетическим материалом не только Орловскую область, но и другие регионы России», - отметил Михаил Котюков.

В свою очередь Андрей Клычков заявил, что региональное Правительство готово оказывать всестороннее содействие в реализации Соглашения. «Мы обсудили вопросы более тесного сотрудничества Орловской области и подведомственных ФАНО России организаций. Считаю, что такое взаимодействие будет способствовать научно-техническому развитию сельского хозяйства региона», - сказал он.

Также в рамках рабочей встречи обсуждались вопросы содержания и ремонта социальной инфраструктуры, находящейся на балансе ФАНО, передачи непрофильных объектов ФАНО на уровень субъекта. Была поднята проблема реорганизации научных организаций. По всем вопросам были достигнуты договоренности по их совместному решению.

СПРАВОЧНО:

Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством научных организаций и правительством Орловской области было подписано 15 февраля 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В числе основных направлений его реализации: проведение исследований для обеспечения производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции; развитие научной и инновационной инфраструктуры; реализация совместных проектов в высокотехнологичных областях и в аграрной отрасли; инвестирование в наукоемкие отрасли для развития Орловской области; коммерциализация научных исследований; проведение исследований и разработок для обеспечения производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.