Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 АПР, 19:27 МСК
USD (ЦБ)    57,8332
EUR (ЦБ)    70,7069
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Андрей Клычков встретился с руководителем ФАНО Михаилом Котюковым

Апр 6
Орловская область Центральный федеральный округ
Андрей Клычков встретился с руководителем ФАНО Михаилом Котюковым
Рабочая встреча состоялась в Федеральном агентстве научных организаций 5 апреля.

Стороны обсудили шаги по реализации Дорожной карты Соглашения о сотрудничестве между ФАНО России и Орловской областью, подписанного в феврале 2018 года. Оно направлено на развитие агропромышленного комплекса региона с привлечением инновационных разработок, создаваемых на базе имеющегося научно-технологического и инфраструктурного потенциала организаций, подведомственных Агентству.

«В Орловской области завершается создание Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Планируется, что он будет обеспечивать селекционным генетическим материалом не только Орловскую область, но и другие регионы России», - отметил Михаил Котюков.

В свою очередь Андрей Клычков заявил, что региональное Правительство готово оказывать всестороннее содействие в реализации Соглашения. «Мы обсудили вопросы более тесного сотрудничества Орловской области и подведомственных ФАНО России организаций. Считаю, что такое взаимодействие будет способствовать научно-техническому развитию сельского хозяйства региона», - сказал он.

Также в рамках рабочей встречи обсуждались вопросы содержания и ремонта социальной инфраструктуры, находящейся на балансе ФАНО, передачи непрофильных объектов ФАНО на уровень субъекта. Была поднята проблема реорганизации научных организаций. По всем вопросам были достигнуты договоренности по их совместному решению.

СПРАВОЧНО:

Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством научных организаций и правительством Орловской области было подписано 15 февраля 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В числе основных направлений его реализации: проведение исследований для обеспечения производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции; развитие научной и инновационной инфраструктуры; реализация совместных проектов в высокотехнологичных областях и в аграрной отрасли; инвестирование в наукоемкие отрасли для развития Орловской области; коммерциализация научных исследований; проведение исследований и разработок для обеспечения производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Орловская область:
6 Апр:
6 Апр:
16 Фев:
Центральный федеральный округ:
6 Апр:
6 Апр:
6 Апр:
РОССИЯ:
6 Апр:
6 Апр:
6 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Неожиданная отставка Тулеева. Готов ли Путин прислушаться к протесту на местах?

Неожиданная отставка Тулеева. Готов ли Путин прислушаться к протесту на местах?
Политика

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»
События и факты

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг
Интервью и комментарии

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?
Экономика

Узнай, страна

Как чемпионат мира по футболу укрепляет берега Волги?

Как чемпионат мира по футболу укрепляет берега Волги?

На территории индустриального парка «Уварово» построят завод по глубокой переработке зерна

На территории индустриального парка «Уварово» построят завод по глубокой переработке зерна

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

18:40 Темп роста промышленности в России в марте замедлился на 1,5% Темп роста промышленности в России в марте замедлился на 1,5%
Минфин США опубликовал полный список россиян и организаций, в отношении которых введены санкции
Минфин США опубликовал полный список россиян и организаций, в отношении которых введены санкции
18:21 Минфин поддержал законопроект о введении обязательного страхования пассажиров такси Минфин поддержал законопроект о введении обязательного страхования пассажиров такси
18:01 Рост цен на бензин в 2018 году будет на уровне инфляции Рост цен на бензин в 2018 году будет на уровне инфляции

Узнай страна!

20:49 Как чемпионат мира по футболу укрепляет берега Волги? Как чемпионат мира по футболу укрепляет берега Волги?
Роскомнадзор против Telegram. Чем закончится история популярного российского мессенджера
Роскомнадзор против Telegram. Чем закончится история популярного российского мессенджера
18:48 На территории индустриального парка «Уварово» построят завод по глубокой переработке зерна На территории индустриального парка «Уварово» построят завод по глубокой переработке зерна
15:48 353 оздоровительных учреждения для детей откроются этим летом в Орловской области
15:05 Состоялось открытие новой экспозиции музея Курской битвы поискового отряда «Курган» Состоялось открытие новой экспозиции музея Курской битвы поискового отряда «Курган»
05 АПР, 17:07 V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля
04 АПР, 17:18 Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter