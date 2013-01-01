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Андрей Клычков встретился с помощником полномочного представителя Президента РФ в ЦФО

Июн 29
Орловская область Центральный федеральный округ
Андрей Клычков встретился с помощником полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
Рабочая встреча состоялась в областной администрации 29 июня.

В ней также принял участие Главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин.

В центре обсуждения была работа с обращениями граждан в регионе. Помощник полномочного представителя Президента РФ в ЦФО ознакомился с организацией работы с обращениями граждан в приемной Президента РФ в Орловской области. В этом году в приемную поступило около 90 обращений граждан. На сегодня из них выполнено 83 поручения. В ходе визита Александр Меркулов проинспектирует исполнение обращений, в том числе по ремонту образовательных учреждений, дорог и др.

Андрей Клычков проинформировал Александра Меркулова о реализации в регионе проекта «Губернаторский контроль», в рамках которого рабочая группа, в составе представителей региональной и муниципальной власти, профильных специалистов и общественников совершает рейды с инспекцией на проблемные объекты, реагируя на обращения граждан. Особое внимание уделяется дорожным вопросам, сфере ЖКХ и объектам инфраструктуры.



 
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