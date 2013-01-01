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Пенсионная реформа

Андрей Клычков вручил первым гимназистам Гимназии №1 ОГУ им. И. С. Тургенева символический билет

Сен 3
Орловская область Центральный федеральный округ
Андрей Клычков вручил первым гимназистам Гимназии №1 ОГУ им. И. С. Тургенева символический билет
В День знаний на площади перед Фундаментальной библиотекой ОГУ им. И. С. Тургенева состоялась торжественная линейка.

В мероприятии участвовали студенты и преподаватели опорного вуза.

В числе почетных гостей мероприятия были врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Василий Иконников, чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Коста-Рика Артуро Фурнье Фасио, заместитель главы администрации города Орла Екатерина Данилевская, председатель Орловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Надежда Перелыгина.

Приветствуя собравшихся, Андрей Клычков отметил важность получения качественного профессионального образования, ведь современная экономика предъявляет все больше требований к специалистам. Он отметил, что Орёл – один из признанных образовательных центров страны, в который каждый год приезжают учиться тысячи студентов.

Глава региона подчеркнул, что Правительство области будет оказывать университету всю возможную поддержку, помогать выпускникам получить достойную работу в нашем регионе, создать здесь крепкие семьи. Именно для этих целей в области реализуются программы «Реальные инвестиции» и «Молодая семья». Подходит к финалу первый кадровый конкурс «Молодые кадры Орловщины», по итогам которого самые амбициозные и талантливые молодые люди получат возможность пройти стажировку и получить работу в лучших организациях области.

«Наша ключевая задача – развивать потенциал молодежи и делать все, чтобы он в полной мере был реализован во благо Орловской области. Огромную роль в этой работе играет Орловский государственный университет имени Ивана Сергеевича Тургенева. Мы по праву называем его флагманом высшего образования и научно-исследовательской деятельности региона», - сказал врио Губернатора.

Как сообщила ректор вуза Ольга Пилипенко, Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева включает 3 филиала, 20 факультетов и институтов, более 300 направлений подготовки бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, докторантуры и ординатуры.

Более 600 иностранных студентов зачислено на первый курс и на подготовительное отделение из 67 государств мира.

Сегодня в университете особенный день не только для 3 тысяч первокурсников, но и для 32 школьников, начинающих свое обучение в гимназии №1 ОГУ им. И. С. Тургенева, основанной в год 210-летия классического гимназического образования на Орловщине.

Самые юные гимназисты - девятилетняя Мария Преснецова и четырнадцатилетний Арсений Цыбаров - будут учиться по индивидуальным образовательным программам.

Гимназия №1 имени И. С. Тургенева – это инновационный многопрофильный комплекс, интегрирующий ресурсы и научно – образовательный потенциал общего, профессионального и дополнительного образования региона.

Учреждение создано как базовое, фундаментальное ядро в структуре непрерывного образования опорного университета, региональный центр привлечения талантливой молодежи. Педагогические состав Гимназии составляют преподаватели университета, имеющие большой опыт работы со школьниками, высокую профессиональную репутацию и признание в образовательной среде региона.

С 1 сентября 2018 года обучение в Гимназии №1 ОГУ имени И.С. Тургенева организуется по образовательной программе среднего общего образования по 3 профилям: технологическому, естественно-научному и социально-экономическому.

Создание в опорном вузе университетской гимназии глава региона назвал новым большим шагом по выявлению талантливой молодежи.

Отметим, что в новом учебном году в Орловской области число учащихся учреждений профессионального образования составляет 46,4 тыс. человек, в том числе 36,5 тыс. человек – студенты вузов и почти 10 тыс. - учащиеся учреждений среднего профессионального образования.



 
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