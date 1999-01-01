Андрей Клычков принял участие в открытии стелы «Населенный пункт воинской доблести»

Торжественный митинг прошел сегодня. Его участниками стали главный федеральный инспектор в Орловской области Леонид Соломатин, а также глава района Александр Шалимов, местные жители.

В июле 1943 года здесь шли кровопролитные бои по прорыву немецкой обороны у сел Вяжи и Малое Измайлово. Этот населенный пункт по праву считается историческим местом, где с 1941-1943 год проходила линия фронта и приводилась в действие операция «Кутузов».

12 июля 1943 года в этих местах по приказу ставки Верховного Главнокомандования войска Красной Армии перешли в решительное наступление, прорвав тем самым вражескую оборону и открыв путь к освобождению Орла и всей Орловской земли.

За мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, 5 новосильцев были удостоены высокого звания героя Советского Союза. Многие земляки полегли на полях сражений.

«Мы будем хранить память о великом подвиге советского солдата, - отметил Андрей Клычков, открывая мероприятие. – Село Вяжи-Заверх стало для нас символом мужества и героизма. Ему в числе первых было присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

По завершении церемонии открытия стелы, Андрей Клычков посетил мемориальный комплекс «Вяжи», который был открыт в августе 2003 года. На его территории расположены стела с наименованиями фронтов, армий и дивизий, участвовавших в боях, мемориальные плиты с именами погибших, а также скульптура Скорбящей Матери на братском захоронении и смотровая площадка.

Губернатор ознакомился с итогами ремонта часовни, который проводился в рамках реализации программы «Народный бюджет».