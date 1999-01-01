Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ОКТ, 18:48 МСК
USD (ЦБ)    65,6299
EUR (ЦБ)    75,0806

24 ОКТ, 18:48 МСК
USD (ЦБ)    65,6299
EUR (ЦБ)    75,0806

Андрей Клычков принял участие в открытии стелы «Населенный пункт воинской доблести»

Окт 24
Орловская область Центральный федеральный округ
Андрей Клычков принял участие в открытии стелы «Населенный пункт воинской доблести»
Торжественный митинг прошел сегодня. Его участниками стали главный федеральный инспектор в Орловской области Леонид Соломатин, а также глава района Александр Шалимов, местные жители.

В июле 1943 года здесь шли кровопролитные бои по прорыву немецкой обороны у сел Вяжи и Малое Измайлово. Этот населенный пункт по праву считается историческим местом, где с 1941-1943 год проходила линия фронта и приводилась в действие операция «Кутузов».

12 июля 1943 года в этих местах по приказу ставки Верховного Главнокомандования войска Красной Армии перешли в решительное наступление, прорвав тем самым вражескую оборону и открыв путь к освобождению Орла и всей Орловской земли.

За мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, 5 новосильцев были удостоены высокого звания героя Советского Союза. Многие земляки полегли на полях сражений.

«Мы будем хранить память о великом подвиге советского солдата, - отметил Андрей Клычков, открывая мероприятие. – Село Вяжи-Заверх стало для нас символом мужества и героизма. Ему в числе первых было присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

По завершении церемонии открытия стелы, Андрей Клычков посетил мемориальный комплекс «Вяжи», который был открыт в августе 2003 года. На его территории расположены стела с наименованиями фронтов, армий и дивизий, участвовавших в боях, мемориальные плиты с именами погибших, а также скульптура Скорбящей Матери на братском захоронении и смотровая площадка.

Губернатор ознакомился с итогами ремонта часовни, который проводился в рамках реализации программы «Народный бюджет».



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Орловская область:
24 Окт:
23 Окт:
23 Окт:
Центральный федеральный округ:
24 Окт:
24 Окт:
24 Окт:
РОССИЯ:
24 Окт:
24 Окт:
24 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 4

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика 1

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты
Экономика

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки
Наука и технологии

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Узнай, страна

Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания

Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания

Заключен контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в Биробиджане

Заключен контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в Биробиджане

Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала

Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала

Андрей Клычков принял участие в открытии стелы «Населенный пункт воинской доблести»

Андрей Клычков принял участие в открытии стелы «Населенный пункт воинской доблести»

Новости СМИ

Новости дня

18:38 США пока не планируют вводить новые санкции против России в ближайшее время США пока не планируют вводить новые санкции против России в ближайшее время
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
18:15 В РПЛ призвали не наказывать ЦСКА за обрушение эскалатора в Риме В РПЛ призвали не наказывать ЦСКА за обрушение эскалатора в Риме
17:49 Министерство финансов разместило облигации федерального займа на 4,2 млрд рублей Министерство финансов разместило облигации федерального займа на 4,2 млрд рублей
17:22 В доме семьи Клинтон в пригороде Нью-Йорка обнаружена бомба В доме семьи Клинтон в пригороде Нью-Йорка обнаружена бомба
16:50 Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера
16:27 Депутат Рады сорвал заседание российско-украинской комиссии Депутат Рады сорвал заседание российско-украинской комиссии
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
15:55 Сбербанк не станет акционером создаваемой с ВТБ авиакомпании Сбербанк не станет акционером создаваемой с ВТБ авиакомпании

Узнай, страна!

17:17 Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
17:13 Заключен контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в Биробиджане Заключен контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в Биробиджане
17:04 Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала
16:49 В Норильске заработал новый перинатальный центр В Норильске заработал новый перинатальный центр
16:24 В Калининградской области ввели в эксплуатацию первый в России цифровой ветропарк В Калининградской области ввели в эксплуатацию первый в России цифровой ветропарк
12:39 В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций» В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
12:08 Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России
23 ОКТ, 12:47 Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок
22 ОКТ, 08:50 Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter