В Орловской области открылся новый корпус Ливенской гимназии

В гимназии обучаются 860 детей. Новая 3-этажная пристройка к зданию на 332 школьных места позволяет осуществлять учебный процесс в одну смену, а во внеурочное время на базе гимназии продолжат функционировать спортивные секции, клубы и кружки по интересам. Отметим, что Ливенская гимназия является ведущим учреждением общего образования в городе. Она одной из первых в Ливнах стала обладателем гранта Президента РФ. Кроме того, гимназия является победителем Всероссийских конкурсов «Школа года» и «Школа 21 века». Образовательное учреждение занесено в Реестр «Лучшие школы России».

В пристройке к гимназии площадью почти 4 тыс. квадратных метров разместятся профильные кабинеты физики, химии, биологии, а также столовая и конференц-зал.

«Уверен, нынешние школьники внесут свой весомый вклад в историю Орловщины и России в целом, – отметил Андрей Клычков, обращаясь к присутствующем на торжестве. – Орловская молодежь должна быть востребована, должна находить достойное применение своим знаниям и талантам на родной земле. И мы, взрослые, постараемся сделать все для этого. Будем строить новые школы и детские сады, развивать спорт и молодежный досуг, укреплять экономику региона».

Директор гимназии Любовь Селищева слова особой благодарности выразила в адрес белорусской компанией ОАО «Стройтрест №4», которая качественно и в строго установленные сроки выполнила все строительные работы.

Строительство нового школьного корпуса было начато в прошлом году. 6 сентября 2017 года состоялась торжественная церемония закладки капсулы в фундамент пристройки.

Официальную часть мероприятия сменили творческие выступления лицеистов.

Затем почетных гостей пригласили на экскурсию по обновленной гимназии.