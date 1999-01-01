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ИЗМИР

Андрей Клычков посетил фельдшерско-акушерский пункт в Красноармейском сельском поселении

Янв 22
Орловская область Центральный федеральный округ
Андрей Клычков посетил фельдшерско-акушерский пункт в Красноармейском сельском поселении
Здание фельдшерско-акушерского пункта построено в 2009 году и обслуживает около 700 человек (в том числе школу, детский сад, персонал ЗАО «Куракинское»). В нем функционируют процедурный, терапевтический, физиотерапевтический кабинеты, ведется первичный прием пациентов. По информации заведующей медицинским учреждением Ольги Летниковой, ежедневно за медицинской помощью обращается более 20 человек.

Также Андрей Клычков сообщил о предстоящем строительстве фельдшерско-акушерского пункта в Никольском сельском поселении Свердловского района. «В соответствии с численностью населения и нормами оснащенности медицинскими учреждениями данное сельское поселение должно иметь собственный ФАП. Строительство будет вестись в 2018 году», - сказал глава региона.



 
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