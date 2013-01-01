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ИЗМИР

Андрей Клычков поручил провести конкурс на должность главного архитектора Орловской области

Янв 24
Орловская область Центральный федеральный округ
Андрей Клычков поручил провести конкурс на должность главного архитектора Орловской области

Вопрос о назначении главного архитектора Орловской области обсуждался на совещании по вопросу перспективного развития города Орла, которое провел врио Губернатора Орловской области 23 января.
Андрей Клычков поручил до конца января разработать положение о конкурсе на должность главного архитектора Орловской области, указав профессиональные требования к этой должности, условия участия в конкурсе, а также сформировать общественную конкурсную комиссию при Правительстве Орловской области. О начале конкурсного отбора будет объявлено в СМИ.

В соответствии с Положением о главном архитекторе Орловской области, утвержденным указом Губернатора Орловской области № 85 от 12 февраля 2015 года, главный архитектор Орловской области назначается Губернатором Орловской области и непосредственно ему подчиняется.

После увольнения главного архитектора Ваагна Вермишяна, с апреля 2017 года должность вакантна.



 
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