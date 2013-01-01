Андрей Клычков поручил провести конкурс на должность главного архитектора Орловской области
Вопрос о назначении главного архитектора Орловской области обсуждался на совещании по вопросу перспективного развития города Орла, которое провел врио Губернатора Орловской области 23 января.
Андрей Клычков поручил до конца января разработать положение о конкурсе на должность главного архитектора Орловской области, указав профессиональные требования к этой должности, условия участия в конкурсе, а также сформировать общественную конкурсную комиссию при Правительстве Орловской области. О начале конкурсного отбора будет объявлено в СМИ.
В соответствии с Положением о главном архитекторе Орловской области, утвержденным указом Губернатора Орловской области № 85 от 12 февраля 2015 года, главный архитектор Орловской области назначается Губернатором Орловской области и непосредственно ему подчиняется.
После увольнения главного архитектора Ваагна Вермишяна, с апреля 2017 года должность вакантна.
24 Янв 2018, Администрация Орловской области / Орловская область
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