Андрей Клычков поддержал ряд предложений реготделения ОНФ в сфере повышения качества жизни граждан



Встреча врио Губернатора с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта состоялась в администрации области.

Участие в ней приняли Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, сопредседатели регионального штаба ОНФ Николай Меркулов, Валерий Савин, Ирина Сафонова, глава администрации г. Орла Александр Муромский, члены Правительства области.

«Вы являетесь реальной силой, которая организует масштабный общественный контроль, - подчеркнул Андрей Клычков, обращаясь к участникам встречи. - Это отвечает задачам и целям Правительства области, которое в центр всей социально-экономической политики ставит человека с его проблемами и заботами».

В числе новых механизмов сотрудничества власти и общества глава региона назвал Портал «Обращаем внимание», призванный повысить качество и открытость работ в сфере ремонта и строительства объектов дорожного хозяйства и коммунального фонда.

«Важно, что ОНФ не просто указывает на проблемные места, но и генерирует новые идеи и пути их решения», - отметил он.

Среди ключевых предложении реготделения ОНФ Андрей Клычков выделил обеспечение большей прозрачности при проведении публичных слушаний в градостроительной сфере, повышение эффективности общественного контроля за качеством капитального ремонта, решение актуальных вопросов защиты окружающей среды и многое другое.

Члены регионального штаба ОНФ озвучили ряд предложений по созданию «зеленого щита» вокруг г. Орла, обеспечения комфортной городской среды, поддержки многодетных семей, сохранности объектов культурного наследия.

«Все озвученные представителями ОНФ проблемы будут взяты на контроль», - заверил Андрей Клычков.