Андрей Клычков открыл сквер «Юность» в городе Орле после реконструкции

Сквер напротив завода им. Медведева благоустроен по просьбам жителей.

Общая сумма средств, направленная на реализацию проекта, составила около 48 млн рублей. Выполнены работы по мощению более 2 тыс. кв. м тротуарной плитки, произведена установка светильников, малых архитектурных форм, работы по озеленению.

Главной изюминкой нового облика сквера «Юность» стал современный свето-музыкальный фонтан. За то время пока фонтан тестировали, сквер стал популярным местом вечернего отдыха горожан.

За фонтаном расположилась детская игровая площадка.

На торжественной церемонии открытия сквера «Юность» глава региона Андрей Клычков напомнил собравшимся, что задача обеспечить комплексное благоустройство городов была поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

«Эта задача обусловлена необходимостью создания комфортных условий для жизни, стимулирования пространственного развития, обновления городской инфраструктуры», - подчеркнул врио Губернатора Орловской области.

Андрей Клычков отметил, что работа по выполнению поручения Президента страны будет продолжена.

«Орел и другие населенные пункты Орловской области должны стать удобными и красивыми. Облик городов формирует отношение к региону. Населенные пункты Орловщины ни в чем не должны уступать городам других регионов», - сказал глава региона.

Андрей Клычков выразил уверенность, что жители по достоинству оценят работы по благоустройству. Ведь в Орле станет больше мест, где можно будет с удовольствием провести свободное время, погулять с детьми.

Напомним, в 2018 году на всей территории Орловской области стартовал губернаторский проект «Наш дом: комфортная среда». На его реализацию была выделена беспрецедентная сумма – 539,3 млн рублей. При этом 250 млн. рублей удалось привлечь из бюджета Правительства Москвы.

На эти деньги всего будут обустроены 174 дворовые территории в 47 муниципальных образованиях региона и более 30 общественных пространств в 14 населенных пунктах. Конкретные адреса были определены по предложениям жителей.