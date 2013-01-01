Андрей Клычков обсудил с депутатом Государственной Думы РФ строительство Западного обхода г.Орла



Андрей Клычков обсудил с депутатом Государственной Думы РФ Николаем Ковалевым вопрос строительства Западного обхода города Орла Рабочая встреча состоялась 31 января в областной администрации.

Основным обсуждаемым вопросом было строительство автомобильной дороги регионального значения «Западный обход города Орла».

Николай Ковалев, содействующий реализации важнейшего транспортного проекта, предложил организовать совещание с участием представителей Росавтодора, профильных органов исполнительной государственной власти региона, а также потенциальных инвесторов проекта. В рамках совещания планируется обсудить вопросы составления проектно-сметной документации строительства Западного обхода города Орла, финансирования, привлечения к строительству орловских подрядных организаций и другие важные моменты реализации проекта.

Напомним, 29 января на совместном заседании Инвестиционного совета области и регионального штаба («проектного офиса») был утвержден проект по строительству Западного обхода г. Орла, цель которого – снизить транспортную нагрузку на дороги областного центра. Планируется, что новая дорога будет проложена по территории Орловского и Урицкого районов по незастроенной местности в обход населенных пунктов. Дорога позволит организовать платную эксплуатацию дорожного полотна.

На проектирование строительства Западного обхода в 2018 в областном бюджете предусмотрено 52,7 млн рублей в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2018 год».