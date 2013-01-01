Андрей Клычков назвал успешным первый региональный проект «Молодые кадры Орловщины»



В Администрации области прошли завершающие мероприятия конкурса и награждение победителей.

В Администрации области прошли завершающие мероприятия конкурса и награждение победителей. Финалисты представили коллективные проекты, которые могут быть реализованы в области. Это девять проектов в сфере производства, культуры, спорта, образования, социального обслуживания. Конкурсная комиссия отобрала лучшие четыре, реализация которых начнется на территории региона в ближайшее время.

Проектами – победителями стали: «Новый Орловский хлеб» (автор - Анастасия Орлова) , «Интерактивный атлас культурного наследия Орловской области» (автор – Наталья Ковешникова), «Доступный фитнес» (автор – Любовь Барашина) и «Школа социального работника» (автор – Юлия Моисеева). По поручению Андрея Клычкова для реализации проектов были назначены кураторы – ими стали заместители Губернатора области.

Глава региона заявил, что отобранные проекты – это реальная возможность улучшить жизнь в Орловской области. Он отметил, что необходимо делать ставку на молодых, амбициозных и неравнодушных людей, заинтересованных в развитии вместе с регионом.

Напомним, конкурс «Молодые кадры Орловщины» стартовал 1 июня текущего года. Первоначально было подано 752 заявки. До финала дошли 117 человек. Победителями же, набравшими максимально необходимое количество баллов стали 78 человек. Все они получат возможность пройти стажировку в органах власти и войти в кадровый резерв. При этом уже трое получили приглашения на работу в сфере управления ЖКХ, культуры и спорта.

Кроме того, Андрей Клычков поручил региональному департаменту государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции в трехнедельный срок проработать вопрос о включении победителей конкурса в кадровые резерв Орловской области.

Глава региона с удовлетворением отметил, что в ходе конкурса выяснилось, что получение должности не является самоцелью для участников. Для многих важно участие в новых для них формах коллективной работы, решение реальных кейсов по улучшению условий жизни в области, продвижение и воплощение в жизнь собственных инициатив.

Подводя итоги конкурса, Андрей Клычков также обозначил намерения областного Правительства расширять подобный опыт и отметил, что в области будут проходить не только кадровые конкурсы, но и командные мероприятий для молодёжи, за счёт которых будет формироваться новая система принятия решений и управления регионом.

По мнению Андрея Клычкова, за счёт проведения управленческих игр, квестов, тренингов, можно вовлечь в процесс разработки и реализации программ развития области максимальное количество молодых людей, сформировать динамичную проектную группу, в которую включена вся область.