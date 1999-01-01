Андрей Клычков: Малым формам хозяйствования Орловщины будет оказана максимальная господдержка



Такое заявление сегодня глава региона сделал на общем собрания членов Орловской региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Орел-АККОР».

Участие в мероприятии также приняли Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, член Правительства Орловской области - руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков, председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Вячеслав Телегин, представители региональной и муниципальной власти.

«В 2017 году малые формы хозяйствования вновь подтвердили умение работать в сложных погодных условиях. Внесли достойный вклад в итоговый результат агропромышленного комплекса Орловщины. Ими произведено более 20 % от общего объема зерновых и зернобобовых культур, по 90 % картофеля и овощей. Почти 30 % рапса и 20 % кормовых культур», - подчеркнул Андрей Клычков, отметив намечающиеся позитивные тенденции в отрасли животноводства. Производство скота и птицы на убой увеличилось на 2 % к 2016 году, производство молока - на 3 %.

В своем выступлении глава региона заявил, что работа малых форм хозяйствования будет обеспечена максимально возможной государственной поддержкой.

В 2017 году на грантовую поддержку в рамках единой субсидии было предусмотрено 47,6 млн рублей. В 2018 году уровень финансирования будет не ниже.

Кроме того, по словам Андрея Клычкова, в числе приоритетов Правительства области решение вопросов льготного кредитования.

Исходя из планируемого на 2018 год предварительного лимита субсидий из федерального бюджета, предоставляемых банкам по льготным краткосрочным кредитам, фермеры могут рассчитывать на 600 млн рублей кредитных ресурсов.

Как сообщил глава региона, в целях решения вопроса о доступности земельных ресурсов малым формам хозяйствования планируется выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой по детализации перечня документов, которые необходимо предоставлять фермерам, участвующим в государственных программах.

Напомним, в 2016 году в федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» были внесены изменения: появилась возможность брать земли в аренду на срок до пяти лет крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в программах господдержки в сфере развития сельского хозяйства.

Однако порядок реализации нормы до сих пор не урегулирован. В случае поступления нескольких заявлений организуются аукционы на общих основаниях, в том числе с участием сельхозорганизаций.

Врио Губернатора поблагодарил орловских фермеров за самоотверженный труд и высокую социальную ответственность.

Председатель Совета «Орел-АККОР» Николай Селиверстов, исполнительный директор организации Алексей Резвяков подвели итоги 2017 года.

Как было отмечено, в настоящее время 23,2 % площади сельскохозяйственных угодий области в пользовании малых форм хозяйствования. С 2010 года доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в структуре производства продукции сельского хозяйства выросла в 2 раза.

«Орел-АККОР» оказывает содействие аграриям в решении всех проблемных вопросов, развитии сельских территорий, кооперативного движения, участии в федеральных программах, в том числе льготного агролизинга. Сегодня в ее рядах более 140 членов. В 2017 году к ним присоединились фермерские коллективы Краснозоренского, Корсаковского, Покровского районов.

Передовые фермерские хозяйства Орловской области были награждены почетными грамотами Губернатора, Орловского областного Совета народных депутатов, Департамента сельского хозяйства Орловской области.

Медалью им. Т. С. Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяйства» отмечен Владимир Сидоров.

Звание «Заслуженный фермер» было присвоено руководителю передового крестьянского (фермерского) хозяйства «Солодухино» Николаю Солодухину.

Также были вручены членские билеты федерального образца членам «Орел-АККОР».

Фермеры получили ответы на интересующие их вопросы.