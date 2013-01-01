Андрей Клычков: «Итоговая аттестация 2019 года должна быть максимально прозрачной»

Вопрос об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году в образовательных организациях Орловской области обсуждался на аппаратном совещании в областной администрации 22 октября.

В государственной итоговой аттестации текущего года приняли участие 3 тысячи выпускников 11-х классов и 7 тысяч девятиклассников.

Глава региона отметил, что Региональный центр оценки качества образования и Институт развития образования провели серьезную подготовительную работу к проведению государственной итоговой аттестации. Это было высоко оценено Министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в ходе ее визита в регион.

Как сообщила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова, по результатам организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 2018 году, а также оценки качества подготовки выпускников наш регион улучшил свою позицию в рейтинге субъектов РФ, переместившись с 10 на 9 место.

В Орловской области основной и единый государственные экзамены проводились по 14 общеобразовательным предметам. Традиционно наиболее востребованными общеобразовательными предметами по выбору являлись обществознание (66%), история (26%) и биология (25%).

В течение двух лет в области нет одиннадцатиклассников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку, а более 80 баллов получил каждый третий выпускник школы.

На 17% (с 23% в 2016 году до 6% в 2018 году) уменьшилось количество одиннадцатиклассников, не сдавших математику.

Средний балл ЕГЭ в регионе увеличился по 7 учебным предметам: математике, физике, химии, информатике, географии, английскому языку и обществознанию.

32 одиннадцатиклассника по итогам экзаменов 2018 года имеют 45 стобалльных результатов. Выпускница лицея № 40 г. Орла Александра Комарова имеет три стобалльных результата: по математике, биологии и химии. Она вошла в десятку сильнейших учащихся РФ.

По результатам ЕГЭ 2018 года 87% орловских выпускников поступили в вузы (в прошлом году - 86%), из них 73% обучаются на бюджетной основе. Большая часть выпускников остается учиться в вузах нашего региона (67%), 14% выпускников являются студентами вузов Москвы, 4% – вузов Санкт-Петербурга и 15% – других регионов страны.