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ИЗМИР

Амурской пшенице проложили дорогу в Китай

Апр 4
Москва Центральный федеральный округ
Амурской пшенице проложили дорогу в Китай

Компания «Амурагрокомплекс» отправила на экспорт в КНР первые сто тонн зерна.
Проложить дорогу на китайский рынок было нелегко. На весь комплекс процедур для допуска амурской пшеницы на территорию КНР ушло почти полтора года. В этой работе помимо самих сельхозтоваропроизводителей участвовали губернатор и правительство Амурской области, Министерства сельского хозяйства России и Амурской области, Россельхознадзор РФ.

В октябре 2016 года Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) провело инспекцию мест выращивания и хранения зерна в Приамурье. В ноябре 2017-го эта госструктура подписала протокол о включении Амурской области в список российских регионов, которым разрешен экспорт пшеницы в Китай. В начале марта амурские компании были включены в реестр российский экспортеров, а в последние дни марта - отправили первую экспортную партию.

Китайские партнеры удовлетворены качеством амурской пшеницы и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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