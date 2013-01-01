Амурской пшенице проложили дорогу в Китай



Компания «Амурагрокомплекс» отправила на экспорт в КНР первые сто тонн зерна.

Проложить дорогу на китайский рынок было нелегко. На весь комплекс процедур для допуска амурской пшеницы на территорию КНР ушло почти полтора года. В этой работе помимо самих сельхозтоваропроизводителей участвовали губернатор и правительство Амурской области, Министерства сельского хозяйства России и Амурской области, Россельхознадзор РФ.

В октябре 2016 года Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) провело инспекцию мест выращивания и хранения зерна в Приамурье. В ноябре 2017-го эта госструктура подписала протокол о включении Амурской области в список российских регионов, которым разрешен экспорт пшеницы в Китай. В начале марта амурские компании были включены в реестр российский экспортеров, а в последние дни марта - отправили первую экспортную партию.

Китайские партнеры удовлетворены качеством амурской пшеницы и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ