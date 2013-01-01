Капитал страны
Капитал Страны
Пенсионная реформа ENGLISH
02 СЕН, 09:27 МСК
USD (ЦБ)    68,0447
EUR (ЦБ)    79,4966

02 СЕН, 09:27 МСК
USD (ЦБ)    68,0447
EUR (ЦБ)    79,4966
Пенсионная реформа

Алла Манилова назвала Тамбовщину абсолютным лидером по развитию культуры

Авг 29
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Алла Манилова назвала Тамбовщину абсолютным лидером по развитию культуры

В Тамбове с рабочим визитом находится заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Сегодня она встретилась с губернатором Александром Никитиным и обсудила вопросы сотрудничества в сфере культуры.
В настоящее время министерство проводит конкурсный отбор заявок из регионов на получение господдержки в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Культура». Тамбовская область также участвует в этом конкурсе и имеет хорошие шансы на то, что федеральный центр выделит необходимое финансирование на исполнение всех намеченных планов в сфере культуры.

«Тамбовская область на протяжении многих лет, и эта тенденция сохраняется, является одним из бесспорных культурных лидеров России. Это лидерство складывается из множества показателей. В первую очередь, за этим отношение региональных властей к культурным потребностям и позиционированию своего региона. Безусловно, в Тамбовской области культура - региональный приоритет», - подчеркнула Алла Манилова.

Тамбовская область имеет один из самых высоких показателей в стране по обеспеченности учреждениями культуры. В нашем регионе проходят знаковые фестивали, в которых участвуют музыкальные и театральные коллективы со всех уголков нашей родины, претворяются в жизнь такие креативные проекты, как автопоезд «Культура».

Александр Никитин поблагодарил министерство культуры в лице Аллы Маниловой за поддержку. Он отметил, что за последние годы в этой сфере произошли качественные изменения. Так, школы искусств впервые за долгое время получили новые музыкальные инструменты, удалось укрепить материально-техническую базу домов культуры и библиотек. Впереди много работы и участие в нацпроекте позволит вывести сферу культуры на новый уровень для того, чтобы все последние достижения смогли стать доступными всем людям - независимо от того, проживают они в городе или селе.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
31 Авг:
30 Авг:
29 Авг:
Центральный федеральный округ:
31 Авг:
31 Авг:
31 Авг:
РОССИЯ:
31 Авг:
31 Авг:
31 Авг:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо
Экономика 3

Ущерб России от международных санкций: все не слишком хорошо

Ущерб России от международных санкций: все не слишком хорошо
Экономика 2

Как страх мешает нам договариваться. И что с ним можно сделать

Как страх мешает нам договариваться. И что с ним можно сделать
Бизнес и психология

«Россия избавляется от американского ошейника». Путин наращивает резервы золота, чтобы попрощаться с долларом?

«Россия избавляется от американского ошейника». Путин наращивает резервы золота, чтобы попрощаться с долларом?
Интервью и комментарии 2

Узнай, страна

В регионах дали инвесторам почву под ногами, проложили дороги под землей и на земле

В регионах дали инвесторам почву под ногами, проложили дороги под землей и на земле

Путь из Москвы в Санкт-Петербург стал на три часа короче

Путь из Москвы в Санкт-Петербург стал на три часа короче

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

08:59 В США рассекретили планы по применению ядерного оружия против СССР и Китая В США рассекретили планы по применению ядерного оружия против СССР и Китая
«Газпром» напал на «Яндекс». Заблокирует ли Роскомнадзор популярный в России поисковик?
«Газпром» напал на «Яндекс». Заблокирует ли Роскомнадзор популярный в России поисковик?
08:38 Путин назвал профессии, которые будут наиболее востребованы в будущем Путин назвал профессии, которые будут наиболее востребованы в будущем
08:20 Украинский депутат призвал власти Киева признаться в убийстве Захарченко‍ Украинский депутат призвал власти Киева признаться в убийстве Захарченко‍
07:58 Источник опроверг информацию об обстреле военного аэродрома Сирии израильскими ВВС Источник опроверг информацию об обстреле военного аэродрома Сирии израильскими ВВС
01 СЕН, 10:27 Статическое электричество: что его вызывает и как лучше с ним бороться Статическое электричество: что его вызывает и как лучше с ним бороться
01 СЕН, 09:50 Атомная подлодка США с ракетами «Томагавк» зашла в Средиземное море Атомная подлодка США с ракетами «Томагавк» зашла в Средиземное море
США готовятся выйти из ВТО. Чего Трамп добивается от торговых партнеров
США готовятся выйти из ВТО. Чего Трамп добивается от торговых партнеров
01 СЕН, 09:38 Нападение в Амстердаме может быть террористическим актом Нападение в Амстердаме может быть террористическим актом

Узнай, страна!

31 АВГ, 19:23 В регионах дали инвесторам почву под ногами, проложили дороги под землей и на земле В регионах дали инвесторам почву под ногами, проложили дороги под землей и на земле
«В ближайшие дни вы встретитесь с Путиным». Что мы узнали из обнародованных разговоров Ельцина и Клинтона
«В ближайшие дни вы встретитесь с Путиным». Что мы узнали из обнародованных разговоров Ельцина и Клинтона
31 АВГ, 19:16 Путь из Москвы в Санкт-Петербург стал на три часа короче Путь из Москвы в Санкт-Петербург стал на три часа короче
31 АВГ, 18:02 В Орловской области открылся детский сад после капитального ремонта В Орловской области открылся детский сад после капитального ремонта
31 АВГ, 17:42 В Нижегородской области начали строить комплекс переработки нефтяных остатков В Нижегородской области начали строить комплекс переработки нефтяных остатков
31 АВГ, 16:41 Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
31 АВГ, 15:52 На Михайловском ГОКе внедряют новую технологию обогащения железорудного концентрата На Михайловском ГОКе внедряют новую технологию обогащения железорудного концентрата
США могут покинуть ВТО, МГУ оказался в лидерах рейтингов и другие новости пятницы
США могут покинуть ВТО, МГУ оказался в лидерах рейтингов и другие новости пятницы
31 АВГ, 15:42 Бизнес-делегация из Омска посетит предприятия Республики Казахстан Бизнес-делегация из Омска посетит предприятия Республики Казахстан
31 АВГ, 11:27 Тамбовский губернатор проведет в День знаний урок лидерства Тамбовский губернатор проведет в День знаний урок лидерства

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter