Алла Манилова назвала Тамбовщину абсолютным лидером по развитию культуры



В Тамбове с рабочим визитом находится заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Сегодня она встретилась с губернатором Александром Никитиным и обсудила вопросы сотрудничества в сфере культуры.

В настоящее время министерство проводит конкурсный отбор заявок из регионов на получение господдержки в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Культура». Тамбовская область также участвует в этом конкурсе и имеет хорошие шансы на то, что федеральный центр выделит необходимое финансирование на исполнение всех намеченных планов в сфере культуры.

«Тамбовская область на протяжении многих лет, и эта тенденция сохраняется, является одним из бесспорных культурных лидеров России. Это лидерство складывается из множества показателей. В первую очередь, за этим отношение региональных властей к культурным потребностям и позиционированию своего региона. Безусловно, в Тамбовской области культура - региональный приоритет», - подчеркнула Алла Манилова.

Тамбовская область имеет один из самых высоких показателей в стране по обеспеченности учреждениями культуры. В нашем регионе проходят знаковые фестивали, в которых участвуют музыкальные и театральные коллективы со всех уголков нашей родины, претворяются в жизнь такие креативные проекты, как автопоезд «Культура».

Александр Никитин поблагодарил министерство культуры в лице Аллы Маниловой за поддержку. Он отметил, что за последние годы в этой сфере произошли качественные изменения. Так, школы искусств впервые за долгое время получили новые музыкальные инструменты, удалось укрепить материально-техническую базу домов культуры и библиотек. Впереди много работы и участие в нацпроекте позволит вывести сферу культуры на новый уровень для того, чтобы все последние достижения смогли стать доступными всем людям - независимо от того, проживают они в городе или селе.