Александр Никитин: Тамбовская область встречает 2018 год с оптимизмом



Сегодня на еженедельном совещании у главы администрации области Александра Никитина было отмечено, что Тамбовская область успешно справилась с поставленными на 2017 год задачами, достигнув устойчивого развития в экономике и позитивных перемен в социальной сфере.

В уходящем году область серьезно укрепила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, переместившись c 19-го места на 11-е. Аграрии прославились рекордами по урожаю сельхозкультур и производству мяса.

Темпы роста тамбовской промышленности значительно выше среднероссийских. Наш регион отмечен как субъект, сохранивший промышленный комплекс и осуществляющий активный процесс его модернизации. Существенная государственная поддержка предприятиям малого и среднего бизнеса, а также системообразующим предприятиям региона позволила им значительно увеличить объемы производства.

На финише года город Котовск получил статус территории опережающего развития, что будет еще более способствовать привлечению инвестиций на Тамбовщину. Это одна из побед в экономическом развитии региона.

В 2017 году область принимала участие в 18 федеральных государственных программах с объемом поддержки из федерального бюджета и федеральных фондов 10,6 млрд рублей. Эти программы успешно завершены. Построены важные социальные объекты: школа «Сколково-Тамбов», спортивный комплекс «Центр единоборств», хирургический корпус областной детской больницы, в завершающей стадии строительства - Перинатальный центр в Тамбове, Мордовская школа, геронтологический центр.

По исполнению «майских» указов президента России регион находится в числе лучших по России. В целом, создана крепкая платформа для успешной работы в новом году.

- Год был непростым, но с поставленными задачами мы справились благодаря слаженной совместной работе органов власти и муниципалитетов. В этом году мы получили правительственный грант за эффективную работу региональных органов власти по итогам 2016-го года. По результатам 2017-го года есть развитие, есть новые успехи. Предстоящий год будет более сложным, но мы встречаем его с оптимизмом, - сказал глава региона Александр Никитин.