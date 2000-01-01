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ИЗМИР

Александр Никитин стал лучшим губернатором ЦФО по итогам 2017 года

Дек 22
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Александр Никитин стал лучшим губернатором ЦФО по итогам 2017 года

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин стал победителем в номинации «Лучший губернатор ЦФО-2017». Независимый рейтинг ежегодно составляет региональное деловое издание «Экономика и жизнь-Черноземье».
При определении лучших губернаторов эксперты учитывают динамику преобразований в регионах: развитие социаль­ной сферы, неангажированность коммерческими структурами, от­лаженное взаимодействие с фе­деральным уровнем власти в ин­тересах развития территории, вы­сокий уровень поддержки со сто­роны населения.

В шорт-лист лучших руководителей регионов по итогам 2017 года вошли губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и глава администрации Липецкой области Олег Королев. Глава Тамбовской области Александр Никитин стал победителем и возглавил список лучших.

Главным фактором в пользу выбора Александра Никитина стала динамика позитивных изменений в экономической и социальной сфере Тамбовской области в 2017 году.

«Оказалась оправдана ставка Александра Никитина на создание и продвижение институтов развития региона, механизма поддержки бизнеса, поддержки территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭРов). Акцент тамбовского губернатора на создание в региональном правительстве и органах МСУ команды технократов был так же оправдан. Успешно проведена работа по реальному созданию благоприятного инвестиционного климата. Выстроена продуктивная работа с федеральным центром: правительством, министерствами, Государственной Думой, крупными корпорациями и фондами. Значительных успехов удалось добиться в формировании эффективной обратной связи с активной частью населения, структурами гражданского общества и лидерами общественного мнения, большинство требований которых учитывались в формировании региональной государственной политики», - поясняют результат исследования авторы.



 
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