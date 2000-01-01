Александр Никитин стал лучшим губернатором ЦФО по итогам 2017 года



Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин стал победителем в номинации «Лучший губернатор ЦФО-2017». Независимый рейтинг ежегодно составляет региональное деловое издание «Экономика и жизнь-Черноземье».

При определении лучших губернаторов эксперты учитывают динамику преобразований в регионах: развитие социаль­ной сферы, неангажированность коммерческими структурами, от­лаженное взаимодействие с фе­деральным уровнем власти в ин­тересах развития территории, вы­сокий уровень поддержки со сто­роны населения.

В шорт-лист лучших руководителей регионов по итогам 2017 года вошли губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и глава администрации Липецкой области Олег Королев. Глава Тамбовской области Александр Никитин стал победителем и возглавил список лучших.

Главным фактором в пользу выбора Александра Никитина стала динамика позитивных изменений в экономической и социальной сфере Тамбовской области в 2017 году.

«Оказалась оправдана ставка Александра Никитина на создание и продвижение институтов развития региона, механизма поддержки бизнеса, поддержки территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭРов). Акцент тамбовского губернатора на создание в региональном правительстве и органах МСУ команды технократов был так же оправдан. Успешно проведена работа по реальному созданию благоприятного инвестиционного климата. Выстроена продуктивная работа с федеральным центром: правительством, министерствами, Государственной Думой, крупными корпорациями и фондами. Значительных успехов удалось добиться в формировании эффективной обратной связи с активной частью населения, структурами гражданского общества и лидерами общественного мнения, большинство требований которых учитывались в формировании региональной государственной политики», - поясняют результат исследования авторы.