Александр Никитин обсудил с аудитором Счетной палаты РФ Сергеем Агапцовым вопросы контроля финансов



В администрации Тамбовской области состоялась рабочая встреча главы региона Александра Никитина и аудитора Счетной палаты РФ Сергея Агапцова. Встреча прошла в рамках проведения в Тамбовской области семинара-совещания руководителей контрольно-счетных органов субъектов Центрального федерального округа, на тему: «Особенности осуществления внешнего государственного финансового контроля за ходом реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».

В администрации Тамбовской области состоялась рабочая встреча главы региона Александра Никитина и аудитора Счетной палаты РФ Сергея Агапцова. Встреча прошла в рамках проведения в Тамбовской области семинара-совещания руководителей контрольно-счетных органов субъектов Центрального федерального округа, на тему: «Особенности осуществления внешнего государственного финансового контроля за ходом реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».

Напомним, что в 2016 году, в качестве одного из основных направлений стратегического развития России, одобрен приоритетный проект «Моногорода» и утверждена приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов», направленная на снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий. Программа охватывает 319 монопрофильных образований, из которых 61 расположены на территории ЦФО, в том числе в Тамбовской области - город Котовск и поселок Знаменка.

В 2017 году организационным штабом по улучшению инвестиционного климата в области утверждены паспорта программ «Комплексное развитие моногородов Котовска и р.п.Знаменка».

В рамках программ в Котовске создано 798 новых рабочих мест, проведен капитальный ремонт здания Дворца культуры, благоустроена территория городского парка культуры и отдыха, установлена мачта освещения на городской площади. В Знаменке cоздано более 100 новых рабочих мест, благоустроен сквер, построены спортивные площадки. Кроме того, моногорода получили по одному автомобилю скорой медицинской помощи, а в учреждениях здравоохранения проведены ремонтные работы.

Моногород Котовск один из первых в Черноземье получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Администрацией области подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации девяти инвестиционных проектов на территории Котовска.

Создание ТОР «Котовск» позволит диверсицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия, повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать более 2,2 тысяч постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме более 10,7 миллиарда рублей.

«Присвоение Котовску статуса территории опережающего развития – это одна из побед в экономическом развитии региона», – считает глава администрации области Александр Никитин.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках реализации программ развития моногородов.