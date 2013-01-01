Александр Никитин: Мы не допустим возникновения угроз жизни и здоровью людей в школах



Сегодня утром, 15 января, в одной из пермских школ произошло нападение на учеников и преподавателей с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 14 человек. В связи со случившимся, губернатор Александр Никитин поручил усилить меры безопасности в зданиях, помещениях и на территориях образовательных организаций региона. Соответствующее распоряжение подписано сегодня в администрации Тамбовской области.

В частности, в образовательных организациях Тамбовщины будет усилена охрана и пропускной режим. Будут проведены проверки работоспособности систем видеонаблюдения и качество охвата сигналом прилегающей территории. Распоряжением исключается несанкционированная парковка автомобилей вблизи образовательных организаций, общежитий, спальных корпусов. Кроме того, проверки чердачных помещений, подвалов и обходы прилегающей территории с последующим занесением данных в журнал будут проводиться ежедневно.

Губернатор Александр Никитин выразил слова поддержки семьям, чьи родные и близкие люди пострадали в инциденте в пермской школе. «Мы не допустим возникновения угроз жизни и здоровью людей в образовательных организациях Тамбовской области», - подчеркнул он.

На Тамбовщине ведется постоянная работа по повышению уровня антитеррористической безопасности образовательных организаций. По информации управления образования и науки области, повсеместно разработаны планы действий по обеспечению безопасности обучающихся, в том числе от преступных посягательств, проявлений терроризма и экстремизма, инструкции для персонала по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Все образовательные организации области находятся под охраной. В трети из них порядок обеспечивают сотрудники частных охранных предприятий. Периметр образовательных организаций региона огражден, доступ на территорию закрыт автоматическими шлагбаумами и калитками с замками. Все учреждения оснащены системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, автоматической системой оповещения и управления эвакуацией, средствами экстренного оповещения (вызова полиции).