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Восточный экономический форум

Александр Никитин и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев открыли первый фестиваль труда "Газпром"

Сен 19
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Александр Никитин и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев открыли первый фестиваль труда "Газпром"

Впервые в этом году компания проводит конкурс профессионального мастерства в формате фестиваля труда. И центральным местом финальных конкурсных испытаний выбран учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Москва» в Первомайском районе Тамбовской области.
Лучшего лаборанта химического анализа, машиниста технологических компрессоров, оператора газораспределительной станции, прибориста и трубопроводчика линейного определят на первом фестивале труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром», который с 17 по 21 сентября проходит на базе учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Москва» в Первомайском районе Тамбовской области. Во вторник, 18 сентября, в торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков.

Повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации персонала, популяризация рабочих профессий сегодня являются мировым трендом. Этой работе особое внимание уделяют все крупные компании. ПАО «Газпром» - не исключение.

Впервые в этом году компания проводит конкурс профессионального мастерства в формате фестиваля труда. И центральным местом финальных конкурсных испытаний выбран учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Москва» в Первомайском районе Тамбовской области.

Оренбург, Уренгой, Астрахань, Екатеринбург, Казань, Махачкала, Сургут - представители 30 дочерних компаний корпорации из России, Белоруссии и Кыргызстана в течение недели будут демонстрировать свои навыки конкурсной комиссии. В фестивале участвуют более сотни специалистов, которые стали лучшими в своих профессиях в конкурсах, проведенных в дочерних обществах ПАО «Газпром».

- Президент уделяет очень большое внимание профессионализму, подготовке специалистов для разных сфер. Именно это является условием развития экономики России и всех отраслей промышленности. Люди, а не недра - главный ресурс нашей страны. Это то, во что призывает вкладываться президент, - сказал на церемонии открытия первого фестиваля труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром» полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отметил, что для региона является большой честью принимать такое событие.

- Тамбовская область очень часто выступает пилотной площадкой для реализации новых проектов. Мы всегда рады поддержать такие идеи, которые помогают развиваться в профессиональном плане. Именно здесь, в Первомайском районе, сосредоточены крупные федеральные газовые магистрали, здесь, как и в целом в газовой отрасли, работают честные, порядочные люди, настоящие профессионалы, мастера высшего пилотажа. И главным результатом этого трудового марафона станет то, что он сможет обогатить всю газовую отрасль страны высококлассными специалистами, - подчеркнул губернатор Александр Никитин.

После торжественного открытия фестиваля полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провели рабочую встречу, где обсудили основные тенденции развития региона, а затем посетили учебную часть учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Москва». По комплексу зданий обновленного учебного центра их провел генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков. Гости осмотрели современные аудитории и лаборатории, макеты и тренажеры оборудования, предназначенные для наглядной демонстрации производственных объектов. После проведенной реконструкции пропускная способность учебного центра увеличилась с 1,5 до 4,5 тысячи человек в год.

Специально к фестивалю труда на базе учебного центра была открыта выставка тамбовского художника Степана Куксова. На ней представлены портреты людей, которые в 1983-1984 годах строили газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород» и станцию Первомайский. В то время стройотряды из разных стран приезжали в Тамбовскую область. Соответственно, на картинах запечатлены образы строителей разных национальностей. Представители компании «Газпром трансгаз Москва» попросили главу администрации Тамбовской области Александра Никитина помочь найти родственников художника. Губернатор обещал оказать содействие в этом вопросе.



 
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