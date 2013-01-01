Александр Михайлов дал интервью телеканалу НТВ
Оно вышло в эфир вчера в программе «Деловое утро». Информационным поводом беседы журналиста федерального канала и главы региона стало подписание соглашения о сотрудничестве Администрации Курской области с Центробанком, которое накануне состоялось в Москве.
Журналисты телеканала интересовались, как куряне смогли добиться таких убедительных успехов в аграрном комплексе: каждая восьмая ложка сахара в стране - из Курска, наш регион занимает второе место по производству зерна и свинины в ЦФО.
В интервью с губернатором Александром Михайловым обсуждались и успехи в курской промышленности. Вопрос касался деятельности более 350 крупных и средних предприятий, а также отраслей, которые обеспечили позитивную динамику в этом секторе экономики.
В интервью поднималась и тема успешного развития не только межрегиональных, но и международных связей. В частности, речь шла о сотрудничестве Курской области с Сербией. Как известно, в декабре этого года Александр Михайлов в присутствии президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича подписал соглашение с Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии. Оно касается и экономики, и социальной сферы, межвузовских связей, молодежной политики, спорта и т.д.
|28 Дек:
|28 Дек:
|28 Дек:
|28 Дек:
|27 Дек:
|27 Дек:
|28 Дек:
|27 Дек:
|27 Дек: