Александр Михайлов дал интервью телеканалу НТВ



Оно вышло в эфир вчера в программе «Деловое утро». Информационным поводом беседы журналиста федерального канала и главы региона стало подписание соглашения о сотрудничестве Администрации Курской области с Центробанком, которое накануне состоялось в Москве.

Губернатор рассказал, что это соглашение открывает для курян новые возможности в области повышения финансовой грамотности. Такая работа будет вестись совместно с Банком России среди всех категорий населения, но особое внимание будет направлено на социально-незащищенные категории граждан. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые люди.

Журналисты телеканала интересовались, как куряне смогли добиться таких убедительных успехов в аграрном комплексе: каждая восьмая ложка сахара в стране - из Курска, наш регион занимает второе место по производству зерна и свинины в ЦФО.

В интервью с губернатором Александром Михайловым обсуждались и успехи в курской промышленности. Вопрос касался деятельности более 350 крупных и средних предприятий, а также отраслей, которые обеспечили позитивную динамику в этом секторе экономики.

В интервью поднималась и тема успешного развития не только межрегиональных, но и международных связей. В частности, речь шла о сотрудничестве Курской области с Сербией. Как известно, в декабре этого года Александр Михайлов в присутствии президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича подписал соглашение с Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии. Оно касается и экономики, и социальной сферы, межвузовских связей, молодежной политики, спорта и т.д.