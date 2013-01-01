«АгроВятка» впрягает в сельхозработы продукцию предприятий ОПК Кировской области



В Кирове 5-7 апреля прошла десятая ежегодная агропромышленная выставка, организованная региональным правительством, Вятской торгово-промышленной палатой и Ассоциацией «Агроинфо».

В этом году в выставке участвуют 70 представителей из Кировской области и соседних регионов – Удмуртии, Татарстана, Нижнего Новгорода, Перми, а также Москвы, Пензы и Смоленска. На 25 тысячах кв.м. выставочных площадей представили материалы, продукцию, услуги для АПК, научно-технические разработки для повышения эффективности и экологической безопасности сельского хозяйства, каждый из которых экспонировали в привязке к технологическим процессам.

Для удобства выставочную площадку поделили на десятки тематических разделов. Помимо, сельхозтехники , посетители смогли увидеть продукцию и разработки в сфере животноводства и ветеринарии, растениеводства и садоводства. Деловая программа форума включала в себя совещание с участием министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, семинары от компаний – участников, встречи и переговоры.

«Отрадно, что с каждым годом растёт география участников и то, что мы привлекаем всё большее число отечественных производителей. Сегодня выставка «АгроВятка» популяризирует более производительную технику и стимулирует техническое переоснащение сельхозпредприятий, без чего невозможны интенсификация и рост производства. Мы поддерживаем и будем поддерживать сельхозтоваропроизводителей области, возмещая им часть затрат на приобретение техники»,– глава областного минсельхоза Александр Чурин на открытии выставки.

Зампредседателя правительства Кировской области Максим Кочетков заявил, что большую роль в модернизации сельского хозяйства сегодня играет оборонно-промышленный комплекс региона, который постоянно увеличивает в общем объёме производства долю гражданской продукции и продукции двойного назначения. Сегодня эта доля составляет 17%, к 2030 году она должна достичь 50%. АПК сближается с ОПК - многие кировские «оборонщики» , в том числе крупнейшее предприятие АО «ВМП Авитек», занимаются выпуском продукции именно для сельского хозяйства.

Кировская область, Приволжский федеральный округ