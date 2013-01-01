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Агропромышленный комплекс Тамбовской области увеличивает объём экспорта продукции

Окт 10
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Агропромышленный комплекс Тамбовской области увеличивает объём экспорта продукции

В рамках исполнения указа президента о стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года в регионе началась реализация нового проекта, цель которого увеличить объем экспорта продукции АПК до 252 млн. долларов США к концу 2024 года
Юбилейная агропромышленная выставка «Золотая осень» включает насыщенную деловую программу. Ключевая тема повестки - дальнейшие качественные преобразования отрасли путем наращивания экспорта продукции АПК. Этому посвящено главное событие деловой программы – Агробизнесфорум «АПК 2.0: Экспорт как драйвер модернизации отрасли». В панельной дискуссии принимают участие и представители делегации Тамбовской области.

Участники форума обсуждают основные тенденции на российском и мировом рынке сельхозпродукции и пищевой промышленности, способы укрепления позиций российской продукции на зарубежных рынках.

Губернатор Александр Никитин считает сельское хозяйство локомотивом развития региона. В агропромышленном комплексе Тамбовщина сегодня достигла самых высоких показателей за всю историю области. Главным вектором развития регионального АПК губернатор обозначил наращивание экспортного потенциала.

По итогам 2017 года Тамбовщина экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму около 100 млн. долларов США. В первом полугодии текущего года экспорт продовольственных товаров и сырья вырос в 3 раза по сравнению с тем же периодом 2017 года. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные и животные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты.

В рамках исполнения указа президента о стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года в регионе началась реализация нового проекта, цель которого увеличить объем экспорта продукции АПК до 252 млн. долларов США к концу 2024 года. Достичь этого позволит создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли.

В регионе реализуется проект по глубокой переработке зерна, строятся новые животноводческие комплексы, модернизируются предприятия сахарной отрасли. В числе перспективных направлений также обозначен экспорт соевого масла, брендированных экологически чистых продуктов и кондитерских изделий.



 
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