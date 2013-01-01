В Воронежской области открыли крупный логистический комплекс
На территории Рамонского района Воронежской области состоялось торжественное открытие современного логистического комплекса немецкой компании «Ренус Фрейт Логистикс». Создано 30 рабочих мест.
– Воронеж является крупным центром на пути следования из Москвы на юг, здесь пересекаются железнодорожные и автомобильные транспортные пути. Поэтому многие компании, в том числе иностранные инвесторы, предпочитают развиваться именно на нашей территории, – отметил зампредседателя правительства Воронежской области Сергей Честикин.
В основном комплекс будет работать с представителями сельскохозяйственной сферы. Среди первых клиентов - одна из крупнейших агропромышленных компаний региона – холдинг «ЭкоНива».
Немецкая компания намерена развивать свой бизнес и уже выкупила два участка земли в регионе под строительство новых логистических объектов.
Группа компаний «Rhenus» с годовым оборотом свыше 4,8 млрд евро, 29 тысячами сотрудников и более 610 представительствами по всему миру относится к ведущим европейским провайдерам комплексных логистических услуг. Основными направлениями деятельности являются контрактная логистика, транспортная логистика, портовая логистика и общественный транспорт.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
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