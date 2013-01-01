В Воронежской области открыли крупный логистический комплекс



На территории Рамонского района Воронежской области состоялось торжественное открытие современного логистического комплекса немецкой компании «Ренус Фрейт Логистикс». Создано 30 рабочих мест.

Комплекс, являющийся частью проекта «Шёлковый Путь Ренус», представляет собой склад площадью 20 тыс. кв. метров, оснащённый фреш-камерой для хранения скоропортящихся продуктов. Кроме того, построены офисные помещения площадью 2,5 тыс. кв. метров.

– Воронеж является крупным центром на пути следования из Москвы на юг, здесь пересекаются железнодорожные и автомобильные транспортные пути. Поэтому многие компании, в том числе иностранные инвесторы, предпочитают развиваться именно на нашей территории, – отметил зампредседателя правительства Воронежской области Сергей Честикин.

В основном комплекс будет работать с представителями сельскохозяйственной сферы. Среди первых клиентов - одна из крупнейших агропромышленных компаний региона – холдинг «ЭкоНива».

Немецкая компания намерена развивать свой бизнес и уже выкупила два участка земли в регионе под строительство новых логистических объектов.

Группа компаний «Rhenus» с годовым оборотом свыше 4,8 млрд евро, 29 тысячами сотрудников и более 610 представительствами по всему миру относится к ведущим европейским провайдерам комплексных логистических услуг. Основными направлениями деятельности являются контрактная логистика, транспортная логистика, портовая логистика и общественный транспорт.

Воронежская область, Центральный федеральный округ