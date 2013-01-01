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ИЗМИР

В Ставропольском крае начали выпускать титановые импланты для российских медучреждений

Июн 21
Москва Центральный федеральный округ
В Ставропольском крае начали выпускать титановые импланты для российских медучреждений

Совместное высокотехнологичное производство организовано оборонным заводом «Нептун» и группой компаний «АМТ» в рамках программ импортозамещения медицинской техники и диверсификации предприятий ОПК
«Благодаря новому высокоточному оборудованию у завода «Нептун» есть все возможности занять свою нишу в высокотехнологичных отраслях промышленности. Сегодня предприятие готово к выпуску до 500 компонентов титановых эндопротезов тазобедренного сустава ежемесячно»,– отметил заместитель министра энергетики, промышленности и связи Дмитрий Макаркин, участвовавший в торжественном открытии производства.

«Год назад «Нептун» начал поставки продукции группе компаний «АМТ» по их запатентованной технологии. Поставляя составной элемент изделия – ножку эндопротеза в объёме ста единиц в квартал, мы подтвердили высокое качество работы. Сегодня на заводе разработали технологию производства ещё одной детали – чаши полнопрофильной из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. В дальнейшем завод готов перейти к производству и сборке эндопротеза целиком, - сообщил главный инженер предприятия Владимир Шевцов, – Мы заинтересованы в увеличении объёмов выпуска высокотехнологичной продукции. К 2020 году она должна составлять не менее 17 процентов от общего объёма производства ПАО «Нептун».

В рамках госпрограммы по технологическому перевооружению предприятий ОПК «Нептун» закупает восьмиосевой обрабатывающий центр OKUMA. Таких центров сегодня в России всего 12 и в основном они задействованы в производстве деталей космических аппаратов. Элементы эндопротеза из титана центр сможет выполнять за один технологический прием. Это позволит существенно нарастить объёмы производства.

По данным группы компаний «АМТ», сегодня только 5 процентов операций по протезированию в России проходят с использованием отечественных имплантов. А те импортные эндопротезы, которые сегодня используются в российских клиниках, зачастую уступают в качестве отечественной продукции.

Возможности использовать импланты ставропольского и в целом российского производства, обсудили врачи Ставропольской краевой клинической больницы, учёные Ставропольского государственного медицинского университета и травматолог-ортопед московского НМИЦ гематологии на конференции с участием представителей региональных властей, руководства ПАО «Нептун» и компаний, входящих в группу компаний «АМТ».

Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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