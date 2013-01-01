В Самарской области запущено производство автокомпонентов из резины



В Самарской области на территории особой экономической зоны (ТОР) «Тольятти» состоялось открытие российско-сербского предприятия «Гумма лайн», производящего автокомпоненты из резины. инвестиций в проект составляет более 120 млн рублей. Создается 50 новых рабочих мест.

Новое производство специализируется на выпуске резинотехнических изделий — тормозных шлангов и шлангов сцепления, уплотнителей и т.д. В рамках программы по локализации производств автокомпонентов для автосборочных предприятий ООО «Гумма лайн» разместит завод в непосредственной близости от АВТОВАЗа. Завод займет земельный участок площадью 1,27 га.

Уже сегодня компания является поставщиком первого уровня для альянса АВТОВАЗ-Renault-Nissan, а кроме того, готовая продукция поставляется на заводы «ГАЗ», «УАЗ», а также на площадку ФГУП «НАМИ» (Научный автомоторный институт) и др.

Продукция ООО «Гумма лайн» применяется не только в автомобилестроении, но и в вагоностроении, нефтегазовой отрасли, а также при производстве сельскохозяйственной и бытовой техники. К 2028 году компания рассчитывает занять 10% российского рынка.

Самарская область, Приволжский федеральный округ