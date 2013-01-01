В Приморском крае в игорную зону привлекли японских инвесторов



Вместе с резидентом зоны «Приморье» российской компанией «Даймонд Форчун» японская компания Simple Create Co Ltd будет участвовать в строительстве гостиничного комплекса с казино Imperial

По соглашениям с администрацией Приморского края «Даймонд Форчун» ведет строительство на двух участках интегрированного курорта, возводя гостиницу с казино. Сегодня на площадке работают более 20 единиц тяжелой техники - здесь приступают к обустройству фундамента.

Комплекс «Империал» будет включать в себя отель с четырьмя категориями номеров, казино площадью около 9 тысяч квадратных метров с 50 игровыми столами и 300 игровыми автоматами. В проекте предусмотрены ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской и итальянской кухнями, ночной клуб, зона SPA площадью более 1000 квадратных метров. Комплекс планируется открыть осенью 2020 года. Инвестиции на первом этапе проекта составят 70 миллионов долларов США, его реализацию создаст почти 800 рабочих мест. Второй проекта с объемом инвестициями около 200 миллионов долларов США предполагает строительство еще одной гостиницы на 300 номеров.

По словам председателя совета директоров ООО «Даймонд Форчун» Сергея Сидорова, проект гостинично-развлекательного комплекса, скорректирован с учетом растущих потребностей российских и иностранных туристов, а связи с тем что Правительство России предоставляет облегченный визовый режим жителям Китая, Кореи, Японии и Гонконга, здесь планируется принимать около 340 тысяч гостей год.

«Мы уверены в успехе этого проекта. Я не видел ни одного казино в мире, которое так красиво выходит на побережье, как в Приморье. Курорт расположен на берегу моря близко к аэропорту. В пределах двух часов полета отсюда проживает очень много наших потенциальных клиентов из Китая, Японии, Республики Корея, Тайваня, и это – залог большого количества гостей», – отметил председатель совета директоров Simple Create Co Ltd. Кояма Нобукадзу Кояма Нобукадзу.

Компания Simple Create в Японии занимается широким спектром проектов – от недвижимости до торговли нефтепродуктами. Совместно с российскими партнерами компания создала медицинский центр в Хабаровске.

По словам директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, помимо японских бизнесменов в число инвесторов интегрированного курорта вошли представители Китая и Камбоджи, готовится к подписанию ряд соглашений с компаниями из Республики Корея.

Интегрированный развлекательный курорт - самый масштабный туристский проект на Дальнем Востоке России. Общий объем инвестиций составляет 107 миллиардов рублей. В 2020 году, помимо комплекса Imperial, запланировано открытие еще двух новых объектов – Naga Vladivostok и Shambala. Ожидается увеличение турпотока на курорте до 1,2 миллиона человек в год.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ