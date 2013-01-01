Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ФЕВ, 22:48 МСК
USD (ЦБ)    66,2470
EUR (ЦБ)    74,9055

18 ФЕВ, 22:48 МСК
USD (ЦБ)    66,2470
EUR (ЦБ)    74,9055

В Приморском крае в игорную зону привлекли японских инвесторов

Фев 18
Москва Центральный федеральный округ
В Приморском крае в игорную зону привлекли японских инвесторов

Вместе с резидентом зоны «Приморье» российской компанией «Даймонд Форчун» японская компания Simple Create Co Ltd будет участвовать в строительстве гостиничного комплекса с казино Imperial
По соглашениям с администрацией Приморского края «Даймонд Форчун» ведет строительство на двух участках интегрированного курорта, возводя гостиницу с казино. Сегодня на площадке работают более 20 единиц тяжелой техники - здесь приступают к обустройству фундамента.

Комплекс «Империал» будет включать в себя отель с четырьмя категориями номеров, казино площадью около 9 тысяч квадратных метров с 50 игровыми столами и 300 игровыми автоматами. В проекте предусмотрены ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской и итальянской кухнями, ночной клуб, зона SPA площадью более 1000 квадратных метров. Комплекс планируется открыть осенью 2020 года. Инвестиции на первом этапе проекта составят 70 миллионов долларов США, его реализацию создаст почти 800 рабочих мест. Второй проекта с объемом инвестициями около 200 миллионов долларов США предполагает строительство еще одной гостиницы на 300 номеров.

По словам председателя совета директоров ООО «Даймонд Форчун» Сергея Сидорова, проект гостинично-развлекательного комплекса, скорректирован с учетом растущих потребностей российских и иностранных туристов, а связи с тем что Правительство России предоставляет облегченный визовый режим жителям Китая, Кореи, Японии и Гонконга, здесь планируется принимать около 340 тысяч гостей год.

«Мы уверены в успехе этого проекта. Я не видел ни одного казино в мире, которое так красиво выходит на побережье, как в Приморье. Курорт расположен на берегу моря близко к аэропорту. В пределах двух часов полета отсюда проживает очень много наших потенциальных клиентов из Китая, Японии, Республики Корея, Тайваня, и это – залог большого количества гостей», – отметил председатель совета директоров Simple Create Co Ltd. Кояма Нобукадзу Кояма Нобукадзу.

Компания Simple Create в Японии занимается широким спектром проектов – от недвижимости до торговли нефтепродуктами. Совместно с российскими партнерами компания создала медицинский центр в Хабаровске.

По словам директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, помимо японских бизнесменов в число инвесторов интегрированного курорта вошли представители Китая и Камбоджи, готовится к подписанию ряд соглашений с компаниями из Республики Корея.

Интегрированный развлекательный курорт - самый масштабный туристский проект на Дальнем Востоке России. Общий объем инвестиций составляет 107 миллиардов рублей. В 2020 году, помимо комплекса Imperial, запланировано открытие еще двух новых объектов – Naga Vladivostok и Shambala. Ожидается увеличение турпотока на курорте до 1,2 миллиона человек в год.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
18 Фев:
18 Фев:
18 Фев:
Центральный федеральный округ:
18 Фев:
18 Фев:
16 Фев:
РОССИЯ:
18 Фев:
15 Фев:
15 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Узнай, страна

В Смоленской области открыли завод по пилению древесины

В Смоленской области открыли завод по пилению древесины

В Сочи российские регионы и компании подписали инвестиционные контракты один триллион рублей

В Сочи российские регионы и компании подписали инвестиционные контракты один триллион рублей

В Приморском крае в игорную зону привлекли японских инвесторов

В Приморском крае в игорную зону привлекли японских инвесторов

В Севастополе стартует строительство трех новых медицинских центров

В Севастополе стартует строительство трех новых медицинских центров

Новости СМИ

Новости дня

22:35 Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
22:22 Порошенко уволил советника, который захотел стать президентом Порошенко уволил советника, который захотел стать президентом
21:59 Литва призвала Евросоюз усилить борьбу с «российской пропагандой» Литва призвала Евросоюз усилить борьбу с «российской пропагандой»
21:49 ДНР: Порошенко в Мюнхене открыто признал нарушение минских соглашений ДНР: Порошенко в Мюнхене открыто признал нарушение минских соглашений
20:52 Великобритания нарастит в Арктике военное присутствие Великобритания нарастит в Арктике военное присутствие
20:38 ОБСЕ призвала Киев допустить российских наблюдателей на выборы ОБСЕ призвала Киев допустить российских наблюдателей на выборы
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
19:59 Жириновский обвинил Лазарева в антироссийской позиции по Крыму Жириновский обвинил Лазарева в антироссийской позиции по Крыму

Узнай, страна!

22:28 В Смоленской области открыли завод по пилению древесины В Смоленской области открыли завод по пилению древесины
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
22:09 В Сочи российские регионы и компании подписали инвестиционные контракты один триллион рублей В Сочи российские регионы и компании подписали инвестиционные контракты один триллион рублей
21:04 В Приморском крае в игорную зону привлекли японских инвесторов В Приморском крае в игорную зону привлекли японских инвесторов
09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий
08:43 В Тамбове разрабатывают проект по созданию классов начальной школы в многоэтажках В Тамбове разрабатывают проект по созданию классов начальной школы в многоэтажках
14 ФЕВ, 16:18 Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
13 ФЕВ, 08:23 Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter