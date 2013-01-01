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В Пермском крае освоили выпуск мобильных парогенераторов на жидком топливе

Июл 8
Москва Центральный федеральный округ
В Пермском крае освоили выпуск мобильных парогенераторов на жидком топливе

В Перми компания ООО «Тепломобил» начала выпуск полностью автоматизированных мобильных парогенераторов ПГ-350 на жидком топливе. За счет оригинальных технических решений и более низкой стоимости новые парагенераторы являются альтернативой импортным аналогам.
Производительность компактной установки - 350 кг пара в час с давлением до 14 кг/см2 и температурой 190 С. Парогенератор быстро выходит на рабочий режим, оборудован системой принудительного опорожнения, что имеет важное значение в условиях работы в холодное время года. Компактные размеры и шасси позволяют вручную перемещать установку в пределах рабочей площадки.

Мобильные парогенераторы предназначены для широкого спектра применения в строительной и коммунальной сфере, в области нефтянного сервиса, дорожном хозяйстве и других отраслях, где периодически необходимо использовать пар.

Пермский край, Приволжский федеральный округ



 
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