В Пермском крае освоили выпуск мобильных парогенераторов на жидком топливе
Июл 8
В Перми компания ООО «Тепломобил» начала выпуск полностью автоматизированных мобильных парогенераторов ПГ-350 на жидком топливе. За счет оригинальных технических решений и более низкой стоимости новые парагенераторы являются альтернативой импортным аналогам.
Производительность компактной установки - 350 кг пара в час с давлением до 14 кг/см2 и температурой 190 С. Парогенератор быстро выходит на рабочий режим, оборудован системой принудительного опорожнения, что имеет важное значение в условиях работы в холодное время года. Компактные размеры и шасси позволяют вручную перемещать установку в пределах рабочей площадки.
Мобильные парогенераторы предназначены для широкого спектра применения в строительной и коммунальной сфере, в области нефтянного сервиса, дорожном хозяйстве и других отраслях, где периодически необходимо использовать пар.
Пермский край, Приволжский федеральный округ
8 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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