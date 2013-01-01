В Крыму открыли Дворец культуры, реконструированный при поддержке Республики Башкортостан



В обновленном учреждении культуры Белогорского района региональные власти планируют проводить общекрымские мероприятия

Двумя регионами в капитальный ремонт ДК было вложено 15 млн. рублей – отреставрированы внутренние помещения и закуплено новое оборудование. На торжественном открытии было отмечено, что благодаря такому межрегиональному сотрудничеству решаются многолетние проблемы Крыма, а крымчане вновь чувствуют себя гражданами большой и сильной страны.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил за помощь правительство Республики Башкортостан и вручил именные стипендии совета министров РК студентам образовательных организаций и в сфере культуры и искусств.

Республика Крым, Крымский федеральный округ