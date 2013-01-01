В Ярославской области спустил на воду пограничный сторожевой катер



Это второе судно в серии из пяти катеров проекта 1496М1 «Ламантин», которая создается на судостроительном завод «Вымпел» в интересах пограничной службы ФСБ России.

Спущенный на воду в Рыбнинске пограничный катер по своим характеристикам существенно превосходит буксир базового проекта 1496М1. Это судно будет контролировать соблюдение пограничного режима в территориальных морях РФ, выполнять перевозку личного состава и грузов, оказывать помощь терпящим бедствие судам и тушить пожары на судах и береговых сооружениях.

«Сегодня мы спускаем на воду первое судно по заказу ФСБ, второй катер будет спущен 17 октября и еще два заложены до конца года. Производственная программа «Вымпела» сформирована до 2020 года, и в настоящее время мы прорабатываем портфель заказов до 2025 года», – сообщил управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел» Олег Гончаров.

В департаменте инвестиций и промышленности Ярославской области отметили, что этот завод является флагманом региональной промышленности, а в целом региональные судостроительные предприятия обладают высоким научно-техническим потенциалом и внедряют в производство передовые технологические решения, их продукция экспортируется более чем в 25 стран мира.

Правительство Ярославской области в мае этого года на ПМЭФ подписало соглашение с АО «Объединенная судостроительная корпорация», которое направленно на развитие производственной кооперации, реализацию научно-конструкторского и производственного потенциала региона в судостроительной отрасли.

При поддержке региональных властей АО «Судостроительный завод «Вымпел» и ГК «Паритет-Центр» реализуют продукцию на международных рынках и обеспечены стабильным спросом зарубежных потребителей.

Ярославская область, Центральный федеральный округ