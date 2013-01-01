В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья
При поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) компания «Втор-Ком» наладила в Челябинске выпуск продукции, которая применяется в мебельном производстве, дорожном строительстве и автомобильной промышленности.
С помощью заемных средств компания приобрела современное высокотехнологичное оборудование для оснащения цехов нетканых материалов, а также для переработки текстильных отходов и производства штапельного синтетического волокна. Это позволило вдвое увеличить объем выпускаемой продукции - до 60 млн кв. метров в год.
Запущены два новых цеха по производству иглопробивного материала и объемного полотна. На первой линии выпускают высококачественную продукцию для дорожного строительства, нефтегазового сектора, общестроительных нужд, а также ковровые покрытия для автомобильной промышленности.Продукция, выпускаемая на второй линии, используется в качестве наполнителя при производстве мягкой мебели и матрасов, а также для теплозвукоизоляции стен, перекрытий и крыш домов. Это нетканое полотно производят по технологии Airlay, которая за счет распределения волокон воздушными потоками позволяет добиться более высокой упругости и жесткости материала.
На новом производстве компания «Втор-Ком» будет использовать значительные объемы вторичного сырья. В следующем году планируется переработать более 30 тысяч тонн вторичной ПЭТ бутылки и 2 тысячи тонн текстильного сырья.
Таким образом будет создан дополнительный стимул развития раздельного сбора мусора в Челябинской области.
Челябинская область, Уральский федеральный округ
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